L’Arménie augmentera ses dépenses publiques en 2023

L’Assemblée nationale a approuvé le projet de budget du gouvernement arménien pour l’année prochaine, qui prévoit une augmentation de 18 % des dépenses publiques.

Le budget adopté jeudi engage le gouvernement à dépenser un montant record de 2 600 milliards de drams (6,5 milliards de dollars) tout en maintenant le déficit budgétaire à un peu plus de 3 % du PIB. Il prévoit des augmentations particulièrement importantes des dépenses de défense et d’investissement.

En particulier, le budget de la défense du pays devrait atteindre 506 milliards de drams (1,28 milliard de dollars) en 2023. Cela représente une augmentation de 46 % par rapport aux fonds alloués aux forces armées arméniennes il y a un an.

Le gouvernement prévoit une augmentation encore plus radicale du financement de la construction de routes et d’autres projets d’infrastructure. Il devrait totaliser 557 milliards de drams.

Ces objectifs budgétaires, jugés irréalistes par les législateurs de l’opposition, sont fondés sur un taux de croissance économique de 7 % prévu par le cabinet du Premier ministre Nikol Pashinian.

L’économie arménienne est en passe de croître d’au moins 11 % cette année, grâce à l’explosion des échanges commerciaux avec la Russie et des envois de fonds en provenance de ce pays. Les entreprises locales semblent avoir profité des sanctions économiques occidentales contre Moscou, les exportations arméniennes vers la Russie ayant plus que doublé au cours des dix premiers mois de cette année.

L’activité économique de cette nation du Caucase du Sud a également été stimulée par un nombre accru de touristes russes ainsi que par l’afflux de dizaines de milliers d’autres Russes qui ont quitté leur pays depuis le début de la guerre en Ukraine.

Lors de la présentation du projet de loi budgétaire au Parlement en début de semaine, le ministre des finances Tigran Khachatrian a reconnu que le maintien de cette croissance robuste en 2023 serait une tâche ardue pour le gouvernement. Il doit « approfondir les réformes en cours et surmonter des difficultés considérables » à cette fin, a-t-il déclaré.