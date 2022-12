Nous serons en mesure de changer notre présent et de garantir l’avenir de l’Artsakh

En changeant, en corrigeant les erreurs et en résolvant les problèmes ensemble, nous pourrons changer notre présent et garantir l’avenir de l’Artsakh, a déclaré le ministre d’État Ruben Vardanyan dans un message à l’occasion de la Journée du référendum sur l’indépendance, de la Constitution et des droits de l’homme.

Il y a 31 ans, ce jour-là, le référendum sur l’indépendance nationale a été organisé dans la République du Haut-Karabakh. Sur les 108 736 participants au scrutin, 108 615 ont voté pour l’indépendance (99,89 % des votants).

« Depuis trois décennies, le peuple de l’Artsakh continue de se battre et d’exiger de la communauté internationale, ainsi que de l’Azerbaïdjan, qu’ils respectent et reconnaissent leur droit à vivre indépendamment. Afin de briser la volonté du peuple d’Artsakh de vivre librement, l’Azerbaïdjan a entrepris des guerres à grande échelle, causant des pertes et des douleurs irréparables, mais malgré cela, les Arméniens d’Artsakh continuent de lutter obstinément pour le droit de vivre librement et indépendamment sur leur terre natale », a déclaré le ministre d’État.

« En tant que ministre d’État, j’ai communiqué à diverses occasions avec mes compatriotes vivant à Stepanakert et dans d’autres régions de l’Artsakh. Je sais combien d’incertitude, d’amertume et de douleur il y a dans le cœur des habitants de l’Artsakh, mais j’ai aussi vu leur persistance, leur désir persistant de vivre sur leur propre terre. L’amour et le dévouement envers l’Artsakh ne peuvent être expliqués par des mots, c’est un indicateur de patience et de non-abandon », a-t-il ajouté.

« Avec vous tous, je suis prêt à poursuivre ce chemin difficile que nous avons choisi il y a 31 ans aujourd’hui », a déclaré Vardanyan.

« Mais en tant que peuple fort et têtu, nous devons aussi apprendre à pointer nos erreurs, ne pas avoir peur de les corriger, voir les problèmes et travailler à les résoudre ». Le sort des citoyens de l’Artsakh déplacés par les guerres et leur participation active à la vie de l’Artsakh sont également très importants pour moi, ce qui n’est possible qu’en présence de conditions de vie, en assurant la sécurité, en créant des conditions favorables pour organiser leur retour dans leur patrie le plus rapidement possible« , a déclaré le ministre d’État. »En changeant, en corrigeant les erreurs et en résolvant les problèmes ensemble, nous pourrons changer notre présent et garantir l’avenir de l’Artsakh« . Environ 30 000 enfants vivant en Artsakh méritent d’avoir un avenir brillant et sûr, ils méritent de jouir de la paix et de ne pas être confrontés à une nouvelle guerre, ils méritent de grandir et de vivre dans un Artsakh libre, indépendant et démocratique. Garantissons-leur cet avenir par notre travail, notre dévouement et notre unité », a déclaré Ruben Vardanyan.

Avec la radio publique d’Arménie