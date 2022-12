La belle cérémonie des « Prix du Livre 2022 »

Le monde de la littérature était mis à l’honneur à l’Hôtel départemental des Bouches-du-Rhône pour accueillir ce samedi 10 décembre la 6e éditions des « Prix du Livre 2022 ».



C’est Martine Vassal, présidente du Département et de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui avait l’honneur d’accueillir cet événement bien ancré dans le paysage culturel de la cité phocéenne et d’écrire ainsi une nouvelle page à cette belle aventure.



Revue et étoffé avec les Prix André Manoukian pour la Musique, Charles Villeneuve pour « l’Actualité » et la Maison Petrossian pour « la Gastronomie »qui s’ajoutaient aux Prix Alain Terzian pour « le Cinéma » et Charles Aznavour pour « la Chanson », ce nouvel opus était très attendu par le public.



François Achour, président de l’association « Terre d’Arménie » et Richard Findykian élu à la mairie des 9e&10e arrondissements de Marseille, organisateurs et producteurs cet événement, avaient nommé Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint au Figaro Magazine comme l’invité d’honneur.



Avant de donner la parole à Martine Vassal pour l’ouverture de la cérémonie, Richard Findykian a souhaité la bienvenue aux personnalités présentes et à l’ensemble du public qui avaient pris place dans le grand Salon Louis Philibert. Homme de radio, animateur sur RCF, Il a « ambiancé » la cérémonie avec dynamisme et bienveillance aux invités.



La présidente a déclaré son honneur d’accueillir cette cérémonie qui promeut la culture et fait rayonner le territoire provençal en donnant l’occasion de découvrir de nouveaux talents.

Dans un registre politique, elle a rappelé qu’après les votes à l’unanimité de motions en faveur de l’Arménie par la Métropole et le Département, le Conseil départemental avait reçu hier Arayik Haroutiounian le président de la République d’Arstakh.



Martine Vassal a souligné l’importance de soutenir les populations arméniennes d’Arménie et d’Artsakh qui luttent pour leur survie face aux attaques des azéris.



Sous les applaudissements nourris du public debout , Jean-Christophe Buisson a salué l’assistance et remercié la présidente avant d’expliqué son engagement auprès des Arméniens « victimes d’une profonde injustice » dit-il mentionnant son intention de continuer la lutte auprès des Arméniens.



Fidèle membre du jury, Alain Terzian a également remercié la présidente avant de faire un hommage à Gérard Depardieu.

Enjouée, la cérémonie était rythmée par des extraits de films et des messages vidéo de Mathieu Madenian, Charles Villeneuve, André Manoukian et de Thierry Frémaux entre autres qui témoignent également de la qualité du plateau et de l’organisation de cette cérémonie.

Ci-joint la liste des lauréats des « Prix du Livre 2022 ».

Prix André Manoukian à Franck Médioni « Mystère Monk » Ed : Seghers

Prix Charles Villeneuve à Marilou Magal « La béréZina » Ed : du Rocher

Prix Maison Petrossian remis par Léna Petrossian à Jean-Noël Escoffier « Autour du Monde en 80 boulettes » Ed : Flammarion.

Prix Maison Petrossian remis par Léna Petrossian à Laurent Mariotte

« La Cuisine française pour tous » Ed:Solar

Prix Alain Terzian à Pascal Louvrier » Gérard Depardieuà nu » Ed : L’archipel

Prix Alain Terzian à Thierry Frémaux « Si nous avions su que nous l’aimions tant, nous l’aurions aimé davantage » Ed : Grasset





Texte : Alain Sarkissian

Reportage photos : Luiza Gragati pour NAM / Alain Sarkissian