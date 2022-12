Le site de mémoire 23.5 Hrant Dink a été nominé pour les prix du musée européen de l’année 2023 !

Le site de mémoire 23.5 Hrant Dink , qui a ouvert ses portes en 2019, a été nominé pour les prix du Musée européen de l’année 2023, décernés par le Forum européen des musées depuis 1977. Le prix sera décerné dans différentes catégories et les gagnants seront choisis parmi 33 nominés. La conférence annuelle et la cérémonie de remise des prix EMYA2023 auront lieu à Barcelone, du 3 au 6 mai 2023.

Le Site de Mémoire 23.5 Hrant Dink tire son nom de l’article « 23.5 April » , écrit par Hrant Dink et publié dans Agos le 23 avril 1996. Le Site de Mémoire 23.5 Hrant Dink est un espace qui aborde et souligne l’importance de la les valeurs universelles adoptées et défendues par Hrant Dink - telles que la démocratie, l’égalité, la justice, les droits de l’homme et les libertés - ainsi que la construction d’un pont entre la mémoire et l’espoir.

Le site de mémoire 23.5 Hrant Dink met en lumière la vie de Hrant Dink, son combat, l’histoire du journal Agos, les préparatifs de son assassinat et les événements qui ont suivi sa mort. Le site présente également des instantanés de l’histoire récente de la Turquie dans le contexte des droits des minorités, des droits de l’homme et de la démocratisation.

Le Site de mémoire 23.5 Hrant Dink, qui accueille les visiteurs dans ses expositions, ateliers et événements depuis son ouverture, est ouvert tous les jours sauf le lundi. A partir de 2022, il est également possible de visiter le site depuis les quatre coins du monde en empruntant la visite virtuelle, disponible en turc et en anglais.

Nous tenons à remercier tous nos visiteurs et sympathisants qui ont franchi les portes du 23.5, qui ont été les ambassadeurs des valeurs universelles que le 23.5 a fait prendre conscience, qui ont contribué à faire du 23.5 un lieu de dialogue, de création, de partage et de réflexion.

Toujours conscients de la valeur de la mémoire, nous attendons avec impatience la solidarité, la multiplication et la construction d’un avenir où prévalent la coexistence, la compréhension mutuelle, la démocratie et la paix.