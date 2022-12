Les travailleurs de la mine de Kashen (Artsakh) près de Martakert et les habitants ont spontanément bloqué l’entrée des Azéris

La partie azérie, prenant pour base la lettre au commandement des troupes de maintien de la paix de la Fédération de Russie stationnées en République de l’Artsakh pour observer les mines de la région de Martakert, prévoyait de visiter les mines de Drombon et Kashen.

Une visite visuelle unique des mines susmentionnées a été autorisée par le commandement des troupes russes de maintien de la paix, conformément aux instructions de leurs supérieurs. Le siège de l’information d’Artsakh a publié une déclaration à ce sujet.

"Étant donné que le plan proposé n’a pas été convenu avec les autorités de la République de l’Artsakh et l’organisation exploitant les mines, les employés de l’organisation minière et les habitants des communes environnantes ont spontanément bloqué l’accès du groupe azéri au territoire des mines.

Afin de résoudre la situation créée, les représentants des autorités de la République de l’Artsakh se sont rendus sur les lieux et, à la suite des négociations, il a été décidé d’arrêter la visite prévue des mines et de régler le problème après des discussions supplémentaires.

Stepanakert demande aux citoyens de la République de l’Artsakh à s’abstenir de diffuser des informations non vérifiées et à ne suivre que les informations officielles. « Nous vous assurons que les autorités prennent toutes les mesures pour éviter des tensions inutiles et pour régler tous les problèmes conformément à la législation de la République de l’Artsakh" indique le communiqué. Source News.am

Krikor Amirzayan