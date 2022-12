Un corridor de tous les dangers ?

La pression armée de l’Azerbaïdjan sur le territoire arménien ne saurait se démentir à voir le tracé espéré par l’administration Aliev, empruntant le Sud de l’Arménie du Syunik pour rejoindre le Nakhichevan et ainsi créer la jonction avec la Turquie. Une disposition qui fait suite à la mise en service du nouvel aéroport de Zangilan, qui, selon les autorités azéris, serait « intégré au corridor de Zangezur », ajoutant « qui sera mis en service dans un proche avenir ». L’auteur ajoute que « L’Azerbaïdjan avance avec confiance. Cette route, tout en contribuant à la paix et à la stabilité dans la région, présentera des opportunités de commerce et d’investissement pour les pays sur la route du corridor moyen avec accès à la mer Caspienne. »`

De son côté, le président Erdogan assure que « Les craintes de certains pays concernant le corridor de Zangezur, qui reliera les régions occidentales de l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan, sont absolument sans fondement. »

En attendant, Ilham Aliev inaugure une flotte de véhicules ambulanciers et des camions de pompiers dont certains portent le nom de cités arméniennes de l’Artsakh.