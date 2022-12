Le représentant de la France à l’Eurovision Junior 2022 à Erévan veut emporter avec lui le lavash arménien

Lors de la conférence de presse des participants de l’Eurovision Junior 2022 à Erévan, ces derniers ont répondu aux questions des journalistes, et présenté leurs impressions sur le prochain spectacle du pays hôte, l’Arménie, et ont parlé de leurs rêves et de leurs projets.

A la question de savoir ce qu’ils aimeraient emporter avec eux d’Arménie, le représentant de la France, Lissandro, a affirmé qu’il emporterait avec lui du lavash, le pain arméien, si possible.

« Je prendrais du lavash avec moi, car c’est très spécial » a déclaré Lissandro, ajoutant qu’il aimerait aussi remporter la victoire avec lui.

Le présentateur Hamlet Arakelyan a suggéré qu’il peut adresser la question aux Arméniens vivant en France, et ils lui prépareront le lavash.

A la question du journaliste sur la langue dans laquelle ils aimeraient chanter, le représentant espagnol Carlos Higes a répondu qu’il aimerait chanter en arménien. « J’aimerais chanter en arménien, j’aime l’Arménie, je choisirais aussi le français, car c’est une langue romantique » a déclaré Carlos Higes.



Rappelons que cette 20e édition de l’Eurovision Junior se déroulera ce dimanche 11 décembre à 16h00 (heure française) au complexe de concerts Karen Demirchyan d’Erévan. Depuis Erévan, ce concours de l’Eurovision Junior 2022 sera transmis en direct sur France 2 (16h00) ainsi que sur la chaîne de Télévision Publique d’Arménie.

Les votes ont déjà débuté.

Vous pouvez voter -de nombreuses fois- sur internet sur le site de l’Eurovision à l’adresse : https://vote.junioreurovision.tv/

Le représentant des Pays-Bas se produira en première position, l’Ukraine terminera la compétition. Nare Ghazaryan, la représentant de l’Arménie, interprétera sa chanson « Dance ! » sous le numéro 15. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan