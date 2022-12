Les ministres de la Défense d’Arménie et de Russie ont signé le plan de coopération militaire 2023

Dans le cadre de sa visite de travail en Fédération de Russie, le 9 décembre, le ministre arménien de la Défense Suren Papikyan a participé à la réunion conjointe des ministres de la Défense des pays de l’OCS et de la CEI, où il a présenté la situation créée dans la région à la suite des dernières agressions de l’Arménie par l’Azerbaïdjan.

Une réunion du ministre arménien de la Défense Suren Papikyan et de son homologue de Russie le général d’armée Sergey Shoïgu a eu lieu. Au cours de la réunion, un certain nombre de questions d’actualité liées à la sécurité régionale, ainsi qu’à la coopération militaire et militaro-technique ont été discutées. A l’issue de la réunion, l’accord de coopération militaire 2023 entre les ministres de la Défense d’Arménie et de Russie fut signé. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan