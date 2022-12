La compagnie aérienne nationale Fly One Armenia a mis en service un autre avion Airbus A320

La compagnie aérienne à bas prix Fly One Armenia a mis en service un autre avion qui desservira les destinations européennes et du Moyen-Orient. Aram Ananyan, président du conseil d’administration de la compagnie aérienne Fly One Armenia, l’a déclaré lors d’une conversation avec « Armenpress ». L’avion est un Airbus A320, avec 180 sièges. Il a effectué son premier vol le 9 décembre.

« Nous avons promis à nos passagers que nous étendrions le réseau de vols et la flotte d’avions, et nous tenons cette promesse. Dans un avenir proche, nous prévoyons également une augmentation visible de la flotte d’avions, ainsi qu’une expansion géographique » a déclaré Aram Ananyan.

Le président du conseil d’administration de la compagnie aérienne Fly One Armenia a affirmé que dans les prochains jours débuteront les vols Erevan-Beyrouth-Erevan, Erevan-Milan-Erevan, Erevan-Tel Aviv-Erevan, et Erevan-Dubaï-Erevan.

Selon Aram Ananyan, Fly One Armenia continue de maintenir la position de leader dans le domaine du transport aérien en Arménie.

« Nous terminerons décembre avec une géographie élargie, en effectuant des vols vers Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Sotchi, Mineralnye Vody, Tbilissi, Istanbul, Chisinau, Paris, Lyon, Milan, Dubaï, Beyrouth et Tel Aviv » a conclu Aram Ananyan.

Les 12 et 15 novembre 2021, la compagnie aérienne « Fly One Armenia » a reçu les codes d’identification de l’Organisation de l’aviation internationale (OACI) et de l’Association du transport aérien international (IATA). Source Armenpress.

Krikor Amirzayan