Eurovision Junior 2022 à Erévan demain à 16h00 (sur France 2), l’Arménie parmi les favoris. Comment voter dès maintenant ?

Le concours de l’Eurovision Junior 2022, pour sa 20e édition se déroulera demain dimanche 11 décembre à 16h00 au Centre « Hamalir » Karen Temirtchyan à Erévan, capitale de l’Arménie. A suivre sur France 2 en direct dès 16h00 ou la Chaîne de Télévision Publique d’Arménie. Commen nombre de chaînes européennes. L’Arménie avec Naré et sa chanson « Dance ! » figure parmi les cinq favoris. Comment voter ? Demain lors du direct sur France 2 les téléspectateurs peuvent voter (SMS ou site internet de l’Eurovision Junior).

Mais vous pouvez dès à présent voter sur le site de l’Eurovision Junior à l’adresse : https://vote.junioreurovision.tv/

Il suffit de regarder la vidéo de 4 minutes résumant les 16 chansons des 16 pays, puis de passer (gratuitement) au vote de trois pays. Voter bien évidemment l’Arménie ! Et deux autres pays, en évitant les autres favoris que sont le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas et l’Espagne…

https://www.youtube.com/watch?v=Y-xYM-Ic1IY&t=4s

Attention : vous pouvez voter plusieurs fois.

Suite à la victoire de la jeune chanteuse Maléna à Paris en 2021, la finale du concours de l’Eurovision Junior 2022 se tient cette année en Arménie. Un évènement pour l’Arménie frappée par la guerre en Artsakh il y a deux ans. Selon nombre d’observateurs, l’Arménie a préparé cette 20e édition de l’Eurovision Junior de façon superbe. On assistera au plus beau spectacle de l’histoire de l’Eurovision Junior selon ces observateurs. Avec la présence -une première historique- du robot arménien Robin qui viendra sur scène et évoquera l’histoire de l’Eurovision Junior dont le logo est une toupie aux motifs arméniens.

Voici les 16 candidats de l’Eurovision Junior 2022 (par ordre de passage)

1. Pays-Bas : Luna – La Festa

2. Pologne : Laura Bączkiewicz – To The Moon

3. Kazakhstan : David Charlin – Jer-Ana (Mother Earth)

4. Malte : Gaia Gambuzza – Diamonds in the Skies

5. Italie : Chanel Dilecta – BLA BLA BLA

6. France : Lissandro – Oh Maman !

7. Albanie : Kejtlin Gjata – Pakëz Diell (A Bit Of Sunlight)

8. Géorgie : Mariam Bigvava – I Believe

9. Irlande : Sophie Lennon – Solas

10. Macédoine du Nord : Lara feat. Jovan & Irina – Životot e pred mene (Животот е пред мене)

11. Espagne : Carlos Higes – Señorita

12. Royaume-Uni : Freya Skye – Lose My Head

13. Portugal : Nicolas Alves – Anos 70

14. Serbie : Katarina Savić – Svet bez granica (World without borders)

15. Arménie (pays hôte) : Nare – Dance !

16. Ukraine : Zlata Dziunka – Nezlamna (Unbreakable) (Незламна)

Krikor Amirzayan