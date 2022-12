La soirée débat de l’association culturelle « Arménia » sur le thème « L’Arménie en danger, que peut-on faire pour la sauver ? Témoignages de retour d’Arménie » s’est déroulée vendredi soir 9 décembre à la salle Cheneviers de la MJC Jean-Moulin à Bourg-Lès-Valence en présence de plusieurs dizaines de personnes.



Krikor Amirzayan (président d’Arménia) a remercié le public et expliqué la situation en Arménie et en Artsakh avec les agressions répétées de l’Azerbaïdjan et le danger du pantouranisme dans la région. Il a également donné quelques détails de la rencontre de la délégation de Valence avec Barouyr Hovhannisyan le vice-ministre des Affaires étrangères d’Arménie en octobre dernier à Erévan. Avec une analyse précise -carte à l’appui- de la situation à la frontière arméno-azérie et en Artsakh.



Puis la parole fut donnée au public par un débat passionnant autour de cette situation en Arménie et en Artsakh. Nombre de personnes se sont alors exprimés, donnant leur vision sur cette situation en Arménie ainsi que les engagements de la Russie, des Etats-Unis et de l’Europe. Parmi les interventions, notons celles de Khosrof Ilozer, Sarkis Jamakordzian, Simon Melkonyan, Albert Palandjian, René Adjémian, Alain Euksuzian et Georges Eretzian. Le constat général fut la difficulté de l’Arménie dans une région troublée par des changements géostratégique et les appétits des puissances régionales.