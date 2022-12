Conversation téléphonique du MAE d’Arménie avec la secrétaire d’État adjointe des États-Unis pour les affaires européennes et eurasiennes

Le 9 décembre, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a eu une conversation téléphonique avec la secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried.

Ararat Mirzoyan et Karen Donfried ont abordé les questions liées à la sécurité et à la stabilité régionales.

Ils ont échangé leurs points de vue sur la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et sur le conflit du Haut-Karabakh. La volonté des États-Unis de soutenir le processus de paix dans le Caucase du Sud a été soulignée.

La sécurité des frontières et le processus de délimitation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi que le déblocage des infrastructures de transport dans la région ont également été abordés au cours de la conversation téléphonique.

Soulignant les efforts déployés par l’Arménie pour établir la paix, le ministre Mirzoyan a noté que la situation sécuritaire dans la région est fragile et que le risque de nouvelles provocations de la part de l’Azerbaïdjan reste élevé.