La Russie « s’engage à renforcer l’armée arménienne »

La Russie s’est engagée à approfondir les liens militaires avec l’Arménie et à renforcer ses forces armées, a déclaré vendredi le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, à son homologue arménien en visite, Suren Papikian. Les deux hommes se sont rencontrés à Moscou en marge d’une session des ministres de la Défense de la Communauté des États indépendants et de l’Organisation de coopération de Shanghai. « L’Arménie est notre allié au sein de l’[Organisation du traité de sécurité collective] et un partenaire stratégique clé en Transcaucasie », a déclaré Shoigu dans son discours d’ouverture des entretiens cité (...)