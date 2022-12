L’évolution des rapports de forces entre puissances mondiales et/ou régionales qui dénote une remise en cause de l’ordre international tel qu’il a été établi après la seconde guerre mondiale, et l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie surtout, en février 2022, ont conduit la France à s’intéresser à des régions qui ne relevaient pas a priori de son domaine traditionnel d’intervention, comme c’est le cas en Afrique sub-saharienne ou l’UE (Union européenne).

La Russie de Poutine, dans sa stratégie d’opposition à l’Occident, a recherché un allié (de circonstance) en la Turquie d’Erdoghan. Pour résister à la pression des sanctions, la voie du sud/sud-ouest s’est imposée de fait. A travers le voisin méridional (Azerbaidjan), elle compte contourner le blocage de l’ouest, pour accéder via l’Iran, pays sous sanctions également et la Turquie aux marchés extérieurs. Or, le verrou de Zanguézur obstrue l’accès terrestre (via le Nakhijevan) à la Turquie.

Outre la volonté d’empêcher ce contournement, l’Occident, notamment l’UE, considère avec intérêt cette zone qui constituerait un carrefour d’échanges est-ouest et aussi sud-nord (Inde-Golfe persique-Sud Caucase-Mer noire/Europe), évitant le territoire russe et aussi l’exclusivité turque. L’Arménie, située à ce carrefour et cette zone stratégique importante, apparait comme un maillon faible et subit les fortes pressions des protagonistes du « grand jeu » caucasien.

Pourquoi la France ?

Au lendemain de la fin de la guerre des 44 jours en 2020, le Sénat français se distingua d’autres instances nationales ou d’institutions internationales, par l’adoption d’une résolution très favorable aux Arméniens. Cette attitude fut unique en son temps, car tout le monde se réfugiait derrière une posture faussement d’équilibre, appelant les belligérants à rechercher une solution au conflit par les négociations, donnant ainsi un blanc-seing à l’autocrate de Bakou pour continuer ses provocations et chantages vis-à-vis des Arméniens.

Le caractère non-obligatoire d’une résolution parlementaire facilitait aussi une prise de position qu’on peut qualifier de courageuse. Cependant, le Quai d’Orsay s’empressa de souligner que cette résolution ne reflétait pas la position du gouvernement. Les déclarations de Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères, marquaient un net recul par rapport aux souhaits exprimés par les sénateurs. Sans doute le ministre se trouvait-il sous la pression de sa propre administration ou encore sous celle de certains intérêts économiques présents en Azerbaidjan, comme le groupe Bouygues.

Dans ce contexte, la réélection du président Macron, le départ du pouvoir de Boris Johnson et d’Angela Merkel lui ont laissé le champ libre en quelque sorte, pour prendre plus visiblement des initiatives sur le plan international. C’est alors que le Sud-Caucase sous tension depuis l’automne 2020 et les multiples provocations de l’Azerbaidjan contre l’Arménie et le Haut-Karabagh, avec la complicité du Kremlin, du moins son silence approbateur, ont créé un terrain favorable pour que le président de la République s’engage de plus en plus nettement sur ce dossier. Le directeur du journal Nor-Haratch, dans un entretien avec la 1re chaîne de la TV arménienne, évoque également des considérations d’ordre interne qui auraient motivé cet intérêt pour l’Arménie. On pourrait y ajouter la « réponse oblique » de Paris à l’incursion des mercenaires de Wagner en Centrafrique ou au Mali.

De la médiation à la posture de partie

Cet intérêt français pour le Sud-Caucase et l’Arménie en particulier n’aurait pas pu avoir des implications conctrètes, s’il n’avait pas été en adéquation avec la politique de l’Occident vis-à-vis de la Russie, de l’Iran et le monde turcophone (Turquie, Azerbaidjan et Asie centrale). La France a tenté d’intervenir comme médiateur dans le conflit arméo-azéri, de concert avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Cependant, les premières tentatives dans le format tripartite au départ (Michel-Pashinyan-Aliev) de Bruxelles n’ont pas donné de résultats tangibles, soit en raison de la concurrence moscovite, soit par manque d’instruments coercitifs de l’UE. Les prisonniers de guerre arméniens sont toujours en Azerbaidjan, les attaques et escarmouches contre l’Arménie et le Haut-Krabagh sont fréquentes, ...

Un nouveau format a vu rapidement le jour, avec la participation directe du président français. Ce dernier a été à l’origine de la rencontre quadripartite de Prague, le 6 octobre. Mais, la réunion du 7 décembre dans le même format a été rejetée par Ilham Aliev, sous prétexte que la France avait adopté une posture pro-arménienne et ne pourrait donc pas jouer le rôle de médiateur.

Répartition des rôles

L’analyste Armen Chibukhjyan, intervenant quotidiennement sur la plateforme d’information ARTN, estime que la France agit sur ce dossier avec l’approbation des Etats-Unis qui ont pris en charge « le processus de Washington » (le terme approche est plus approprié) en réunissant les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azérbaidjan. Dans cette approche chacun présente ses propositions, tandis que Washington s’emploie à les rendre compatibles et acceptables pour les deux parties au conflit.

La France entretient de bonnes relations avec l’Arménie, membre de l’OIF (Orgnisation internationale de la francophonie) et aussi avec le voisinage, ses rapports sont moins tendus, notamment avec la République islamique, en dépit d’un certain nombre de désaccords ... En conséquence, son implication susciterait moins de problèmes que celle directe des Etats-Unis, bien que Téhéran semble être sur la même longueur d’onde que Washington ou Paris concernant la menace de modification qui pèse sur la frontière irano-arménienne. Les Anglo-saxons aidés par les pays est-européens se montrent plus actifs en Ukraine, tandis que la France prend des inititatives sur le dossier sud-caucasien.

Agenda inavoué ou recherche de stabilité ?

L’Occident, en s’intéressant plus concrètement à l’évolution de la situation dans le Sud-Caucase, cherche-t-il à affaiblir ou éliminer la Russie de l’une de ses zones d’influence traditionnelle ? Ou son véritable objectif est-il d’œuvrer en faveur d’une stabilitié régionale ? La réponse à ces questions n’est pas simple en l’état actuel de l’évolution des positions, mais l’auteur de cet article estime que l’une n’est pas exclusive de l’autre.

En tout cas, le politologue Areg Kochinyan pense que l’Occident souhaiterait la stabilité de la sous-région, ce qui va forcément à l’encontre de l’action du Kremlin dont la politique traditionnelle consiste à susciter des conflits, puis à intervenir en tant que « sauveur » ou « pacificateur ». La guerre des 44 jours en serait l’illustration. Pour sa part, l’analyste Hagop Badalyan laisse entendre qu’il y a « agenda inavoué ». Il précise que si Washington et Paris ont pour le seul but d’éliminer la Russie de la zone, l’Azerbaidjan et la Turquie profiteront du vide créé afin de renforcer leurs positions au détriment de l’Arménie. De la même manière, si la Russie choisit de continuer de contrecarrer le tendem américano-français, le tendem turco-azéri prédominera dans le Sud-Caucase.

* * *

Afin d’éviter un tel sénario, il est indispensable que l’Occident agisse par des moyens concrets pour contrer les velléités turco-azéries de recours à la force et d’imposer leurs diktats. En ce sens, le lobbying des communautés arméniennes en Amérique et en France revêt un caractère prioritaire. Le gouvernement d’Erevan, en s’appuyant sur les structures actuelles et expérimentées de la diaspora, doit réclamer la mise en place de mécanismes de retenue contre le recours à la force, même si Bakou monnaye adroitement sa promesse de fourniture de gaz et de pétrole aux pays de l’UE, pour échapper éventuellement à l’ire des députés de Strasbourg tentés de faire pression sur Mme von der Layen, qui serrait chaleureusement la main d’Ilham Aliev à Bakou.

Armand Nasir