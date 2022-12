Arayik Harutyunyan le Président de l’Artsakh reçu à Lyon au siège de La Région Auvergne Rhône-Alpes ce jeudi

Ce jeudi 8 décembre 2022 à 15h00 au siège de La Région à Lyon, Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne Rhône-Alpes (retenu) mais représenté par son vive-Président Nicolas Daragon et Arayik Harutyunyan, Président de la République de l’Artsakh ont signé une déclaration d’amitié et de solidarité entre la Région et la République de l’Artsakh. En présence de nombreux élus et responsables des associations arméniennes de la région Lyonnaise et de la région, dont une forte délégation de Valence. Nicolas Daragon a retracé l’historique de ces relations de La Région Auvergne Rhône-Alpes avec l’Artsakh et la région de Syunik en Arménie. De son côté Arayik Harutyunyan remercia tous les acteurs de cette amitié entre la France et l’Artsakh.

Krikor Amirzayan