Chers sympathisants,

Nous vous informons par la présente qu’à l’occasion du 45e anniversaire de l’école « Khatchadour Abovian » le dimanche 11 décembre 2022, en la Cathédrale Apostolique Arménienne des Saints Traducteurs de Marseille une messe solennelle de requiem sera célébrée par père Aram Ghazaryan à la mémoire et le repos de l’âme de toutes celles et ceux, disparus, qui ont participé à la création de l’école et à son développement, ainsi qu’une prière d’action de grâce pour les fondateurs, membres de la direction, bienfaiteurs, professeurs et serviteurs présents parmi nous.

Avec nos meilleures salutations.

Conseil d’Administration

Հարգելիներ,

Տեղեկացնում ենք, որ Խաչատուր Աբովյան վարժարանի 45-րդ ամյակի կապակցությամբ, 2022թ դեկտեմբերի 11-ին, կիրակի օրը, Մարսելի Սրբոց Թարգմանչաց Մայր Եկեղեցում Տեր Արամ Քահանա Ղազարյանը կմատուցի հանդիսավոր սուրբ պատարագը, հոգեհանգստյան պաշտոն՝ հարգելու համար վարժարանի ստեղծմանը և զարգացմանն օժանդակած բոլոր հանգուցյալների հիշատակը, ինչպես նաև՝ արևշատության մաղթանք Աբովյան Վարժարանի ի կեանս եղող հիմնադիրների, ներկա և անցյալ հոգաբարձուների, բարերարների, և ուսուցիչների համար :

Հարգանքներով՝

Հոգաբարձության Խորհուրդ