Mariam Mkrtchyan (Arménie) gagne le tournoi international d’échecs à Khanty-Mansiysk (Russie)

Mariam Mkrtchyan, membre de l’équipe d’échecs féminine d’Arménie, championne du monde et d’Europe U18 (moins de 18 ans) a remporté le tournoi international des échecs des U20 (moins de 20 ans) qui s’est tenu à Khanty-Mansiysk en Russie.



L’Arménienne a marqué 7 points sur 9 possibles et a pris la première place. Elle a 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite, s’inclinant face à la Russe Victoria Loskutova au 4e tour. Mariam Mkrtchyan a reçu 300 000 roubles pour cette première place.

Ches les garçons, Shant Sargsyan, l’autre représentant de l’Arménie, a pris la troisième place, marquant 5 points et remportant la médaille de bronze. Il n’a perdu qu’1 point face au vainqueur du tournoi, le russe Kirill Shubin.

En 9 parties, Shant Sargsyan en a remporté 2, a fait match nul 6 fois et a subi une défaite. Shant Sargsyan recevra 300 000 roubles.

Krikor Amirzayan