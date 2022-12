La magnifique expo photo de Roger, Lydia et Norvan Kasparian

La Galerie WILDE accueillera du 8 au 31 décembre 2022 de 11h à 20h (entrée libre) l’expo photo réalisée par Lydia, Roger et Norvan Kasparian. Cet événement, intitulé AVANT QUE ÇA ARRIVE REGARDS SUR L’ARMENIE nous fait découvrir le pays avec travers l’objectif des ces trois merveilleux photographes. Résultat : un vision de l’Arménie plus belle et émouvante que jamais. Une Arménie d’avant mais surtout une Arménie éternelle.

Galerie WILDE 4-6-8 rue François Miron

75004 Paris

tél : 06 61 13 08 06

Lydiakasparian

[email protected]