Accepter l’aide militaire de l’OTSC sans évaluation politique reviendrait à accepter le statu quo à la frontière

Lors de la séance de questions-réponses Assemblée nationale-Gouvernement, le Premier ministre Nikol Pachinian a abordé la question de savoir ce que l’Arménie attendait de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et pourquoi il a refusé de signer le document sur l’octroi d’une aide à l’Arménie en fonction des résultats du sommet qui s’est tenu à Erevan.

« Quelles étaient nos attentes ? Enregistrer la zone de responsabilité de l’OTSC en Arménie, car c’est une question fondamentale pour construire des relations correctes », rapporte ARMENPRESS, a déclaré Pachinian.

Selon le Premier ministre, la deuxième attente était de donner une évaluation politique claire de ce qui s’est passé. Pachinian a rappelé l’invasion des Azerbaïdjanais en Arménie dans le secteur de Sotk-Khoznavar en mai 2021, au cours de laquelle il n’y a pas eu d’opérations de combat. Selon lui, l’opposition l’a critiqué en disant que si l’armée arménienne ne se bat pas, pourquoi attendez-vous l’aide de l’OTSC ?

« Puis est venu le mois de novembre, où l’armée a combattu, après cela est venu le 13 septembre, l’armée a combattu à nouveau, et cette accusation est tombée. Nous attendons une évaluation de ce qui s’est passé et, dans ce contexte, il est souligné qu’il y avait une proposition d’assistance et que nous avons refusé toute assistance. Il est très important de préciser qu’il y a une ligne pour fournir une assistance à l’Arménie, y compris une assistance militaro-technique. Le type d’assistance proposé n’est pas clair, et accepter cette assistance sans évaluation claire reviendrait à accepter le statu quo établi à nos frontières », a expliqué M. Pachinian.

Selon lui, accepter une mission de surveillance de l’OTSC sans évaluation politique claire reviendrait à accepter le statu quo. Il a rappelé que les résultats de la réunion de Prague ont confirmé que les parties reconnaissent l’intégrité territoriale de l’autre sur la base de la déclaration d’Alma-Ata de 1991. Ce n’est qu’après cela qu’il a été possible d’envoyer une mission d’observation en Arménie, car les frontières de ce pays étaient claires.

« Avec tout cela, les défis sécuritaires autour de l’Arménie ont-ils diminué ? Non, ils n’ont pas diminué, peut-être même ont-ils augmenté, mais nous estimons que si ces documents étaient acceptés tels quels, les menaces ne diminueraient pas, au contraire, elles continueraient à augmenter », a conclu le Premier ministre Pachinian.