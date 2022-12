La Turquie a lancé un ultimatum à la Russie et aux États-Unis sur la Syrie

La Turquie a donné à la Russie et aux États-Unis le temps de retirer les groupes kurdes des villes du nord de la Syrie.

La Turquie a décidé de reporter temporairement le début d’une opération militaire dans le nord de la Syrie, mais a lancé un ultimatum à la Russie et aux États-Unis - pour commencer immédiatement le retrait des membres des Forces démocratiques syriennes des territoires du nord de la Syrie. Sinon, Ankara n’entamera plus aucun dialogue. Les informations à ce sujet proviennent de la chaîne de télévision Al-Jazeera.

« Nous avons fixé une date limite à Washington et à Moscou pour retirer les Forces démocratiques syriennes de Manbij, Tal Rifat et Ain al-Arab. Cette période ne sera pas prolongée, et s’ils ne partent pas, les hostilités commenceront », a déclaré une source officielle du gouvernement turc à Al Jazeera.

Il n’y a pas de déclarations officielles à ce sujet ni de la Russie ni des États-Unis, alors que les anciens membres des Forces démocratiques syriennes ont annoncé qu’ils n’avaient l’intention de remplir les conditions demandées.

La date limite pour le retrait des « Forces démocratiques syriennes » des principales villes du nord de la Syrie n’est pas précisée.