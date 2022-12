Le parti au pouvoir nomme un autre membre de l’organe de surveillance judiciaire arménien

La majorité pro-gouvernementale de l’Assemblée nationale a nommé un ancien haut responsable des forces de l’ordre comme membre d’un organe d’État chargé de surveiller les tribunaux arméniens.

Hayk Grigorian a dirigé le Comité d’enquête jusqu’à l’année dernière. Il remplacera Grigor Bekmezian, qui a démissionné du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) le 10 octobre, déclarant qu’il ne pouvait plus protéger l’indépendance de la justice dans le pays.

La démission de Grigor Bekmezian est intervenue trois jours après que le CSJ a choisi Karen Andreasian, ancienne ministre de la justice alliée au Premier ministre Nikol Pashinian, comme nouvelle présidente.

Le Parlement arménien a nommé Andreasian ainsi que son ancien adjoint Yeranuhi Tumaniants au Conseil supérieur de la magistrature au début du mois d’octobre.

Le CSM nomme les juges, contrôle leur intégrité et peut également les révoquer. Il a été secoué cet été par un scandale provoqué par la fuite d’un enregistrement audio mettant en scène son ancien président, Ruben Vartazarian, et son successeur controversé, Gagik Jahangirian.

M. Vartazarian s’est brouillé avec M. Pashinian fin 2020, les alliés politiques du Premier ministre l’ayant accusé d’encourager les tribunaux arméniens à libérer les figures de l’opposition arrêtées. Vartazarian a nié les accusations avant d’être mis en examen et suspendu en avril 2021. Jahangirian est alors devenu le chef par intérim du Conseil supérieur de la magistrature.

Le chien de garde judiciaire a officiellement destitué Vartazarian de son poste de président et de membre en juin de cette année, trois jours après qu’il ait rendu public un enregistrement audio secret d’une conversation avec Jahangirian datant de février 2021, dans lequel ce dernier semblait l’avertir de démissionner ou de faire face à des accusations criminelles.

L’enregistrement de 14 minutes a provoqué un tollé en Arménie. Jahangirian a annoncé sa démission du Conseil supérieur de la magistrature le 1er juillet.

M. Grigorian a remercié le parti du Contrat civil de M. Pashinian de l’avoir désigné pour le siège vacant du Conseil supérieur de la magistrature lors d’une brève séance de questions-réponses qui a précédé le vote du Parlement mardi. L’ancien enquêteur principal s’est engagé à défendre « la suprématie de la loi » dans ses nouvelles fonctions.

Les résultats du vote secret, boycotté par les législateurs de la principale alliance d’opposition, Hayastan, ont été annoncés mercredi. Il est apparu que M. Grigorian avait reçu le soutien de 75 membres du Parlement, qui compte 107 sièges.

Le parti au pouvoir détient 71 sièges au Parlement, ce qui laisse supposer que quatre députés représentant un autre bloc d’opposition, Pativ Unem, ont également voté pour Grigorian. Les dirigeants de Pativ Unem n’ont fait aucune déclaration publique à ce sujet.

Les deux groupes d’opposition ainsi que certains avocats et juges ont accusé à plusieurs reprises le gouvernement arménien de chercher à accroître son influence sur les tribunaux sous couvert de réformes judiciaires soutenues par l’Occident.