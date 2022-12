La France est favorable à la prolongation de la mission de l’UE à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

La France a demandé la prolongation de la mission de surveillance de deux mois lancée en octobre par l’Union européenne le long de la frontière instable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les dirigeants des deux pays du Caucase du Sud, ainsi que le président français Emmanuel Macron et le chef de l’UE Charles Michel, ont conclu un accord sur la mission lors d’une réunion le 6 octobre à Prague. Cet accord est intervenu trois semaines après que des affrontements frontaliers de grande ampleur entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises ont fait plus de 300 morts parmi les soldats.

La ministre française des affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré mardi en fin de journée que la quarantaine d’observateurs civils déployés par l’UE du côté arménien de la frontière avaient « réellement limité le risque d’escalade ».

« Cette présence doit se poursuivre aussi longtemps qu’elle est nécessaire », a déclaré Colonna devant le parlement français. « C’est notre conviction. C’est aussi ... le souhait des Arméniens. »

Les tensions le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise et de la « ligne de contact » dans et autour du Haut-Karabakh ont augmenté à la fin du mois dernier et au début de ce mois, les deux parties s’accusant régulièrement de violer le cessez-le-feu. Le ministre arménien des affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a qualifié la semaine dernière la situation dans cette région d’« extrêmement tendue ».

Mme Colonna a reconnu que les tensions dans la zone de conflit étaient élevées. Mais elle a imputé cela à « l’absence de crédibilité des garanties de sécurité que la Russie prétend avoir offertes à la région. »

Le 12 octobre, Macron a accusé Moscou d’inciter l’Azerbaïdjan à attaquer l’Arménie dans le but de déstabiliser le Caucase du Sud. Le ministère russe des Affaires étrangères a rejeté l’accusation du président français, la qualifiant de « flagrante » et « absurde ».