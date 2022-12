La chaleureuse rencontre entre Arayik Haroutounian et Anne Hildago

Le troisième jour de la tournée en France du Président du Haut-Karabakh a été marqué sur le plan des visites officielles par sa rencontre avec Anne Hidalgo qui l’a reçu dans son bureau de l’Hotel-de-Ville.



On se souvient que la maire de Paris avait fait le voyage en Arménie en mai dernier pour notamment affirmer sa solidarité avec la République du Haut-Karabakh en danger.



S’étant vu refuser l’entrée dans l’enclave par les forces russes qui assure son contrôle, pour des motifs non communiqués, mais ayant possiblement trait à son voyage en Ukraine quelques semaines auparavant, la maire de Paris était allée jusqu’à Goris pour s’entretenir avec Arayïk Haroutiouian et s’informer de la situation.



Cette deuxième rencontre, dans le cadre plus pacifique de l’Hôtel-de-Ville, a permis au chef de l’exécutif de la République du Haut-Karabakh de présenter un bilan actualisé des événements, qui se sont aggravé depuis mai dernier.



Très attentive, la maire de Paris a rappelé que son Conseil municipal avait voté il y a peu une résolution condamnant l’Azerbaïdjan et demandant des sanctions contre ses dirigeants.



Elle a réaffirmé son soutien au combat pour la reconnaissance internationale de la République du Haut-Karabakh et d’une manière générale pour une paix respectueuse des droits des Arméniens à nouveau menacés dans leur existence.



La délégation artsakhiote, composée de David Babayan ministre des Affaires étrangères, Avétik Ishranyan, député de la FRA, était accompagné de M. Hovhaness Guévorguian, représentant de la RHK en France, de SE Hasmik Tolmajian, ambassadrice d’Arménie, et des deux coprésidents du CCAF, Mourad Papazian et Ara Toranian.



C’est dans une ambiance particulièrement chaleureuse que la Maire de Paris, accompagné de son adjointe Anouch Toranian, a tenu a faire visiter à ses hôtes les magnifiques locaux de l’Hotel-de-Ville, l’un des plus beaux bâtiments de France.



Cette rencontre, placée sous le signe d’une forte amitié, a sans nul doute posé un nouveau jalon dans la solidarité affichée depuis des années par la capitale de la France envers l’Arménie et le Haut-Karabakh.