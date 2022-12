Pas d’accord sur la réunion Pashinyan-Aliyev sur l’échec de la réunion à Bruxelles

Il n’y a pas d’accord sur la prochaine réunion des dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan pour le moment, a déclaré mercredi le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan à une heure du gouvernement au parlement.

Dans le même temps, il a souligné une autre divergence entre les accords.

« À notre avis, l’Azerbaïdjan viole une fois de plus les accords. Le 6 octobre, une réunion quadripartite s’est tenue à Prague et un accord a été conclu sur la prochaine réunion là-bas. Si quatre s’accordent sur la prochaine réunion, il devrait être évident que l’accord concerne la réunion des quatre », a-t-il déclaré.

Le ministre arménien des Affaires étrangères a également ajouté que le refus de l’Azerbaïdjan de se réunir est destructeur.

Fin novembre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que la réunion avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan prévue pour le 7 décembre à Bruxelles n’aurait pas lieu, car la partie arménienne a accepté la réunion à condition que le président français Emmanuel Macron y participe également.

Plus tard, le porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Vahan Unanyan, a rappelé que la réunion précédente à Prague, où un accord a été conclu pour poursuivre les réunions, s’est tenue dans un format quadripartite, qualifiant logique que le format de la réunion et la composition des participants soient les mêmes. Il a souligné que toutes les déclarations de la partie azerbaïdjanaise selon lesquelles la partie arménienne essaie de perturber la réunion et le processus de paix n’ont rien à voir avec la réalité et a noté que l’Arménie était prête à se réunir le 7 décembre conformément à l’accord et au format conclus à Prague.

Le 6 décembre, le chef de la Commission parlementaire permanente arménienne sur les relations étrangères Eduard Aghajanyan n’a pas exclu que des réunions au niveau des chefs d’État ou des ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan soient organisées d’ici la fin de l’année, et le lendemain - le 7 décembre -