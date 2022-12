Le dialogue arménien-américain est bénéfique

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a reçu mercredi l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à la République Lynn Tracy, qui termine sa mission diplomatique dans le pays, rapporte le service de presse du gouvernement.

La Première ministre a beaucoup apprécié les activités de l’ambassadeur dans le pays et a noté que le développement dynamique a été enregistré pendant son mandat dans les relations arménien-américaines. Selon Pashinyan, des réformes institutionnelles ont été mises en œuvre dans le pays ces dernières années, y compris avec l’aide des États-Unis, qui contribuent au développement et au renforcement de la démocratie. Le Premier ministre a ajouté que les programmes mis en œuvre dans le cadre du dialogue stratégique arménien-américain contribuent à l’élargissement des liens bilatéraux mutuellement bénéfiques.

Tracy a remercié le Premier ministre et le gouvernement arménien pour leur étroite coopération et a noté que les changements qui ont eu lieu en Arménie pendant son mandat ont grandement contribué à la promotion de la démocratie dans le pays. Dans ce contexte, l’ambassadeur a souligné le fait de réformes efficaces, en particulier dans les domaines de la lutte contre la corruption et de l’administration publique.

Les interlocuteurs ont discuté de diverses questions liées aux relations arménien-américaines, ainsi que d’intérêt mutuel.

Pashinyan a souhaité à Tracy un nouveau succès dans ses activités futures. -0-