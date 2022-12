L’Arménie ne maintient aucune présence militaire dans le Haut-Karabagh selon le Ministre arménien des affaires étrangères

L’Arménie n’a pas de formation armée sur le territoire du Haut-Karabakh, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan.

Il a en outre affirmé que le Haut-Karabakh maintient son armée de Défense, dont la mission est l’auto-défense des Arméniens du Haut-Karabakh car une menace de nettoyage ethnique existe.

Le ministre des affaires étrangèresd’Arménie, Ararat Mirzoyan a fait ces remarques au Parlement arménien lorsqu’il a été interrogé par le député Arman Yeghoyan.

Arman Yeghoyan a demandé au ministre des Affaires étrangères de commenter les accusations de l’Azerbaïdjan selon lesquelles les termes de la déclaration du 9 novembre 2020 ne sont pas pleinement mis en œuvre. L’Azerbaïdjan a souligné la question de la réouverture des connexions régionales et a accusé l’Arménie de maintenir une présence militaire dans le Haut-Karabakh.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que l’Arménie n’avait aucune formation armée sur le territoire du Haut-Karabakh. Vous savez que le Haut-Karabakh a son armée de défense. Et le nom de cette formation, de cette armée laisse entendre que sa mission est l’auto-défense des Arméniens du Haut-Karabakh. Et cette mission est plus que jamais nécessaire aujourd’hui. Les Arméniens du Haut-Karabakh sont la cible de tirs, ils sont soumis à divers types de pressions. Lorsque la menace de nettoyage ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh sera éliminée, je pense que les Arméniens du Haut-Karabakh seront en mesure de discuter d’autres scénarios possibles » a déclaré le chef de la diplomatie arménienne.

En ce qui concerne la déclaration du 9 novembre, le ministre des affaires étrangères a déclaré que les termes ne sont malheureusement pas entièrement mis en œuvre. Il a souligné les retards dans la libération des prisonniers de guerre arméniens et des autres personnes détenues illégalement en Azerbaïdjan.

Parlant du déblocage de la connexion régionale et économique, Ararat Mirzoyan a déclaré : « Nous nous sommes rencontrés hier dans le cadre du groupe de travail. Les travaux et les discussions sont en cours. Les questions en discussion sont très compliquées, il y a des couches et des sous-couches très difficiles, mais le travail est en cours ».

Il a ajouté que l’Arménie fait preuve d’un maximum d’esprit constructif dans toutes les rencontres sur tous les sujets. Armenpress.