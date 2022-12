Le ministre arménien des Affaires étrangères explique la décision de rétablir les liens diplomatiques avec la Hongrie

La Hongrie n’aurait pas dû extrader Ramil Safarov - le meurtrier condamné de l’officier arménien Gurgen Margaryan - et la poistion de l’Arménie sur cette question n’a pas changé, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan. Il a ajouté que, dans le même temps, il y a de nombreux exemples positifs montrés par la Hongrie qui devraient être rappelés et appréciés.

Pendant l’heure des questions parlementaires, le député Rustam Bakoyan a interrogé le ministre des affaires étrangères sur la récente annonce, dans le cadre du Conseil ministériel de l’OSCE, du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arménie et la Hongrie. R. Bakoyan a demandé au ministre des affaires étrangères de donner plus de détails, étant donné que l’Arménie a rompu ses liens diplomatiques avec la Hongrie en raison de l’extradition de Safarov.

« En effet, une rencontre a eu lieu et un tel accord [de rétablissement des relations diplomatiques] a été conclu. Des communiqués publics ont été publiés à ce sujet par l’Arménie et la Hongrie. Notre évaluation des événements que vous avez mentionnés n’a pas changé : les autorités hongroises n’auraient pas dû extrader vers l’Azerbaïdjan le criminel qui a assassiné l’officier arménien Gurgen Margaryan » a déclaré Ararat Mirzoyan.

Dans le même temps, le ministre des affaires étrangères a déclaré qu’il existe de nombreux exemples positifs dont l’Arménie se souvient et qu’elle apprécie. « Il existe de nombreux exemples positifs. Vous vous souvenez des efforts déployés par la Hongrie l’année dernière pour obtenir la libération de cinq prisonniers de guerre arméniens [d’Azerbaïdjan]. Des représentants du gouvernement hongrois se sont rendus personnellement à Bakou et ont amené cinq prisonniers de guerre arméniens à Erevan. Je pense que le soutien du gouvernement hongrois dans la réponse au COVID-19 ne peut pas passer inaperçu, ils nous ont donné 100 000 doses de vaccins qui ont sauvé des vies. Comme autre exemple, je peux mentionner le soutien financier plutôt tangible que le gouvernement hongrois apporte à l’Église apostolique arménienne, il y a aussi une coopération au niveau des écoles, y compris sur la question de la sensibilisation au meurtre de Gurgen Margaryan. En tenant compte de tout cela, je pense qu’il faut faire un choix plutôt pour le positif et l’avenir, ce qui a été fait. Vous entendrez bientôt parler de la nomination d’ambassadeurs des deux pays », a déclaré A. Mirzoyan.

L’officier militaire arménien Gurgen Margaryan a été assassiné par l’officier militaire azerbaïdjanais Ramil Safarov lors d’un stage de formation organisé par l’OTAN en Hongrie en février 2004.

Gurgen Margaryan dormait dans sa chambre lorsque Safarov l’a attaqué à la hache.

Lors du procès en Hongrie, Safarov a reconnu devant le tribunal avoir tué G. Margaryan en raison de sa haine envers l’Arménie et les Arméniens. Il a été condamné à la prison à vie par le tribunal hongrois. Cependant, en 2012, la Hongrie l’a extradé vers l’Azerbaïdjan. Il a été libéré à son arrivée, glorifié au niveau de l’État et gracié par le président Aliyev. Le même jour, le président arménien de l’époque, Serge Sarkissian, a rompu ses relations diplomatiques avec la Hongrie.

Cette libération et la glorification de Safarov en Azerbaïdjan ont été largement condamnées dans le monde entier.

Le 1er décembre 2022, Ararat Mirzoyan, ministre des affaires étrangères de la République d’Arménie, et Péter Szijjártó, ministre des affaires étrangères et du commerce de la Hongrie, ont tenu une rencontre lors du Conseil ministériel de l’OSCE à Łódź et ont convenu de rétablir les relations diplomatiques. Armenpress.