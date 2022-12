L’Arménie se félicite de la volonté de plusieurs États membres de l’UE de poursuivre la mission à la frontière

L’Arménie est intéressée par la présence d’une mission d’observation des structures internationales à la frontière arméno-azérie et se félicite de la volonté de plusieurs États membres de l’UE de poursuivre cette mission à la frontière arméno-azérie. Propos tenus à l’Assemblée nationale, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan qui l’a déclaré en réponse à la question de la députée Tatevik Gasparyan.

La députée a demandé au ministre des Affaires étrangères d’évaluer les activités et le rôle de la mission d’observation de l’UE. La députée a rappelé que la ministre français des Affaires étrangères a parlé de la poursuite du mandat de la mission d’observation. À cet égard, Tatevik Gasparyan a demandé quelle était la position de l’Arménie sur cette question.

« La République d’Arménie est intéressée par la mission d’observation des structures internationales sur la frontière arméno-azérie. Si vous vous souvenez, nous nous sommes adressés à diverses organisations sur cette question : OTSC, OSCE, UE. Au cours de cette période, la mission de l’OSCE est également arrivée, et elle est déjà terminée. Pour le moment, la mission d’observation de l’UE est toujours en cours, le délai n’a pas encore expiré. Elle se terminera les 19 et 20 décembre. Je salue la volonté des différents États membres de l’UE de poursuivre la mission et de maintenir une présence à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan » a affirmé Ararat Mirzoyan.

Le ministre arménien des affaires étrangères a souligné les rapports de la mission d’observation de l’UE pour la suite des processus internationaux. Selon lui, seule la présence d’observateurs neutres et d’une mission de surveillance permettrait de prévenir une nouvelle aggravation de la situation à la frontière arméno-azérie.

« Un tel rôle a également été joué par la mission de l’UE. Par conséquent, la République d’Arménie ne peut que se féliciter de la poursuite de cette mission ou de l’envoi d’une nouvelle mission de surveillance » a conclu Ararat Mirzoyan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan