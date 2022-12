Araïk Haroutounian explique la position de l’Artsakh aux journalistes français

Le lieu était très prestigieux - le Cercle de l’union Interalliée, à deux pas de l’Elysée - et l’audience représentative : des journalistes du Monde, France 24, Marianne, L’Express, l"AFP, Cnews etc. pour ne parler que des plus connus. C’est dans l’une des salles de cet ancien hôtel particulier, lieu de pouvoir si il en est, que le président de la République d’Artsakh, Araïk Haroutiounian, a dialogué avec la presse nationale. Dans une ambiance grave. A l’image de la situation.

Après une courte introduction de Hovannes Guevorkian, représentant de la République d’Artsakh en France, pour rappeler les différentes étapes et les enjeux de cette visite d’Araïk Haroutiounian dans l’hexagone, le dirigeant de l’Artsakh a pris la parole pendant une trentaine de minutes.

D’emblée, il a précisé d’où il parlait : « Mes ancêtres ont vécu sur cette terre depuis des millénaires, j’y suis né et les Artsakhiotes comptent bien continuer à vivre. Notre combat n’est pas nouveau, il remonte à plusieurs centaines d’années. Nous luttons pour notre droit à vivre sur nos terres. »

Après une rapide présentation de l’histoire de cette terre arménienne, très bien complétée par un dossier de presse didactique comportant également la lettre de Sylvain Tesson à Emmanuel Macron et le numéro du Figaro Histoire, Araïk Haroutiounian rappelle un point essentiel : l’Azerbaidjan, seul face aux Arméniens, n’a jamais remporté de victoire militaire.

Lors de la première guerre, « nous étions les vainqueurs et nous étions capables d’imposer une capitulation à Bakou. Nous avons accepté la proposition de la communauté internationale et fait le choix de la reconnaissance internationale de l’Artaskh. » Mais avec la hausse des recettes du pétrole et du gaz, Bakou a multiplié ses efforts pour s’armer. La guerre des 4 jours en 2016 s’est soldée par un nouveau fiasco de l’Azerbaidjan, tout comme les opérations militaires de juillet 2020. « Et ce alors que l’Azerbaïdjan disposait déjà d’un armement de pointe. » Il a donc fallu une coalition internationale et l’envoi de djihadistes au front pour défaire les Arméniens.

Aujourd’hui, la Turquie et l’Azerbaidjan font des exercices militaires communs d’ampleur ce qui ne laisse présager rien de bon. « Sous la pression d’Ankara, Bakou s’en prend au couloir de Latchin et veut pousser les Arméniens à partir. C’est une politique génocidaire, un nettoyage ethnique qui se déroulent sous les yeux d’une communauté internationale silencieuse. » Le but suprême étant « l’unification du monde turc du Nakhichevan au sud-est de la Sibérie russe. C’est un plan monstrueux avec des conséquences graves pour la stabilité internationale. Nous cause peut paraître modeste, quelques centaines de milliers d’Arméniens... Mais nous sommes un verrou dans ce plan. » Et de terminer la première partie de son intervention sur les raisons de cette visite en France : faire connaître à la « France amie » et à la communauté internationale que « nous nous défendrons jusqu’au bout. Nous comptons non seulement sur le soutien moral mais aussi concret du monde civilisé. »

Photos Lydia Kasparian