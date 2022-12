Arayïk Haroutounian reçu au Sénat et à l’Assemblée nationale

Pour la deuxième journée de sa tournée en France le président de la République du Haut-Karabakh a été reçu au Sénat et à l’Assemblée nationale par les élus des groupes d’amitiés. Gérard Larcher étant en voyage en Asie, c’est Bruno Retailleau, vice-président de la Haute-Chambre et président de son Groupe LR qui a accueilli la délégation venue d’Artsakh, avec d’autres Sénateurs, dont Patrick Karner, Valérie Boyer, Hervé Marcel, Gilbert-luc Devinaz, présidents du groupe d’Amitié.



Cette rencontre, un mois après la forte résolution du Sénat et faveur de l’Arménie et de la reconnaissance du Haut-Karabakh par la France a été empreinte de gravité, Arayïque Haroutounian rappelant les menaces de génocide qui pèse sur l’entité qu’il représente ainsi que sur l’Arménie.



Bruno Retailleau a quant à lui réaffirmé les valeurs de la République qui doivent l’inciter à être toujours plus présente et solidaire des Arméniens en danger.



La délégation d’Artsakh, accompagnée de SE Hasmik Tolmajian, Hovhansse Guevorguian, et des coprésidents du CCAF Mourad Papazian et Ara Toranian, s’est ensuite rendue à l’Assemblée nationale.



Anne Laurence Pétel, tout fraîchement élue présidente du Groupe France Arménie dans cette instance a organisée une réception à la questure avec les principaux acteurs de la résolution ayant votée la semaine dernière la résolution demandant à la France de sanctionner les agressions anti-arméniennes de de l’Azerbaïdjan (Sarah Tanzili, Sebastien Delogu, Mohamed Laquilla, et beaucoup d’élus du sud).



La encore le ton était à la gravité et à la solidarité. Le président du Haut-Karabakh en a à nouveau appelé au soutien de la France pour conjurer les risques existentiels auxquels l’Arménie et la République du Haut-Karabakh sont soumises.



La journée s’est terminée par un repas de l’amitié rue du Faubourg Saint-Honoré, organisée en l’honneur d’Arayïk Haroutounioun par François Pupponi, président du cercle des amis du Karabakh, en présence des députés, sénateurs, et de la coprésidence du CCAF.