Les remerciements du Parlement d’Artsakh

Au nom du Parlement de la République d’Artsakh et de moi-même, nous remercions les députés de la Chambre basse de France, l’Assemblée nationale, pour la résolution adoptée à l’unanimité sur l’imposition de sanctions contre l’Azerbaïdjan.

Nous saluons l’unanimité de toutes les forces politiques de la Chambre basse de France concernant la situation actuelle en Arménie et en Artsakh et notons avec gratitude l’attention et l’inquiétude qui ont été portées à la situation depuis le début de la guerre d’automne 2020.

L’Azerbaïdjan est une menace sérieuse pour l’État arménien, les tirs quotidiens à la frontière ne parlent pas du soi-disant programme de paix.

L’adoption d’une résolution d’un tel contenu est également une étape importante du point de vue de la sécurité régionale, car la politique expansionniste de l’Azerbaïdjan crée de graves dangers.

Nous exprimons notre gratitude à nos partenaires en France pour leur position de principe.

Service de l’information et des relations publiques de l’Assemblée nationale

République d’Artsakh

Département de l’information et des relations publiques NA

c. Stepanakert, rue du 20 février, sh. 2 :

Téléphone : +374 (47) 943681