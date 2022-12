Le Premier ministre Pashinyan a reçu Philip Reeker

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le Coprésident américain du groupe de Minsk de l’OSCE, le conseiller principal pour les négociations avec le Caucase, Philip Reeker.

Le Premier ministre s’est félicité de sa visite dans la région et a hautement apprécié le rôle des États-Unis en qualité de pays coprésident du groupe de Minsk de l’OSCE.

Les interlocuteurs ont discuté de questions liées au conflit du Haut-Karabagh, notamment de la formation d’un mécanisme international pour les discussions entre Stepanakert et Bakou.

Les parties ont échangé des vues sur la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la stabilité régionale et d’autres questions de sécurité.

Les interlocuteurs ont également évoqué les questions liées à la coopération dans le cadre du dialogue stratégique arméno-américain. L’importance du soutien continu des Etats-Unis dans la mise en œuvre effective des réformes démocratiques en Arménie a été soulignée.