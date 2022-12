La France met en garde la Turquie : une intervention dans le nord-est de la Syrie favoriserait l’évasion des membres de l’EI

Les frappes turques dans le nord et l’est de la Syrie menacent la lutte contre l’EI et favorisent l’évasion des ses membres, a prévenu le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu lors d’un entretien téléphonique avec son homologue turc

Le ministère français des armées a publié un court communiqué de presse après un entretien téléphonique de Sébastien Lecornu avec son homologue turc Hulusi Akar.

Dans l’entretien réalisé le 29 novembre, soit 10 jours après le début de l’agression militaire turque sur le Rojava (nord de la Syrie), le ministre français de la Défense a exprimé sa « vive préoccupation à propos des frappes menées par la Turquie en Syrie et en Irak ».

« Elles conduisent à une escalade des tensions qui menace la stabilité de de la région », a souligné M. Lecornu qui a observé en outre que cette situation compromettait « les progrès réalisés depuis plusieurs années par la Coalition internationale dans la lutte contre Daech ». Le ministre des Armées a ajouté qu’une intervention turque mettrait en péril la sécurité du personnel militaire des forces de la Coalition dans le nord et l’est de la Syrie.

Le ministre français a souligné par ailleurs qu’une « intervention à l’est de l’Euphrate risquait… de favoriser l’évasion des combattants de l’État islamique (EI), compromettant ainsi la sécurité de nos concitoyens en France ».

Mercredi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a également mis en garde la Turquie contre une nouvelle opération militaire dans le nord et l’est de la Syrie.

