La question des droits et de la sécurité du peuple de l’Artsakh doit être traitée de manière globale, déclare le ministre des Affaires étrangères Mirzoyan à l’OSCE.

Le 1er décembre, le 29e Conseil ministériel de l’OSCE s’est tenu dans la ville de Łódź, en Pologne, où Ararat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie a participé et prononcé des remarques :

"Distingués collègues,

Je voudrais tout d’abord remercier la présidence polonaise de l’OSCE pour avoir dirigé l’organisation au cours de l’année et organisé cette réunion.

Cette année a été marquée par d’énormes défis pour l’architecture de sécurité européenne. Nous avons continué à assister à la violation de nos engagements, y compris le décalogue de l’acte final d’Helsinki. Malheureusement, le Caucase du Sud est l’une des régions où nous sommes confrontés à un recours continu à la force et à la menace de recours à la force. Notre voisin l’Azerbaïdjan a non seulement poursuivi sa rhétorique belliciste, mais aussi son agression militaire contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Arménie.

Les 13 et 14 septembre de cette année, l’Azerbaïdjan a déclenché une agression non provoquée en occupant environ 140 km carrés du territoire souverain de l’Arménie. Il s’agit de la 3e offensive de grande envergure contre l’Arménie depuis la signature de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. Cette agression, qui a fait 233 victimes, y compris parmi les civils, a pris pour cible des établissements humains et des infrastructures civiles, a déplacé des milliers de citoyens arméniens et a causé de graves dommages économiques et environnementaux. Les pires formes de crimes de guerre, notamment les exécutions extrajudiciaires et la torture de militaires arméniens, hommes et femmes confondus, ont été une caractéristique inhérente de l’agression azerbaïdjanaise.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux partenaires qui n’hésitent pas à désigner l’agresseur et à insister sur la nécessité de poursuivre les crimes de guerre et de punir leurs auteurs. Il est tout aussi important d’exiger le retrait complet des forces armées azerbaïdjanaises des territoires souverains de l’Arménie. Leur présence continue dans les territoires internationalement reconnus de l’Arménie constitue un défi sérieux à la paix et à la stabilité fragiles de notre région.

En outre, au cours de la même année, l’Azerbaïdjan a poursuivi ses actions provocatrices et agressives contre les Arméniens du Haut-Karabakh en mars et en août de cette année. En violation flagrante des déclarations trilatérales, l’Azerbaïdjan a en fait procédé au nettoyage ethnique d’une autre colonie du NK et a tenté d’entraver le fonctionnement du corridor de Lachin, qui constitue le « mode de vie » de plus de 120 000 personnes.

Mesdames et messieurs,

Dans les circonstances actuelles, il est difficile d’envisager de parvenir à la paix dans une seule partie de la région de l’OSCE. Cependant, le gouvernement arménien a fait preuve de volonté politique et a pris des mesures décisives pour ouvrir une nouvelle ère de paix et de stabilité dans le Caucase du Sud.

Malgré les fréquentes provocations de la partie azerbaïdjanaise, nous n’avons pas interrompu nos discussions sur la normalisation de nos relations, le déblocage de toutes les liaisons de transport et économiques, la délimitation et la sécurité des frontières. Permettez-moi d’être clair sur ce point : L’Arménie est prête à procéder au déblocage des communications dès lors que l’Azerbaïdjan accepte que toutes les routes fonctionnent dans le plein respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et de notre législation nationale.

Le processus de délimitation de notre frontière nationale ne doit pas se transformer en un exercice de revendication territoriale à l’encontre de l’Arménie et doit donc être réalisé sur des cartes reposant sur des bases juridiques. À cet égard, les accords conclus à Prague et à Sotchi cette année, notamment l’engagement de réaliser la délimitation sur la base de la charte des Nations unies et de la déclaration d’Almaty de 1991, favoriseront ce processus.

Nous pensons que la question des droits et de la sécurité de la population du Nagorny-Karabakh doit également être abordée de manière globale. Ces questions ont toujours été au cœur du processus de paix mené par les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Chers collègues,

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la reconnaissance de l’Arménie et son soutien aux missions déployées par l’UE et l’OSCE pour évaluer et surveiller la situation sur le terrain. Dans les circonstances actuelles, alors que l’Azerbaïdjan dissimule son recours à la force contre l’Arménie en lançant des accusations, la présence internationale sur le terrain et une attitude claire à l’égard de l’agression et de l’État agresseur sont plus importantes que jamais.

Nous continuons à croire que l’OSCE, les pays coprésidents de l’OSCE MG, les mécanismes de l’OSCE, avec leurs connaissances et expériences accumulées, peuvent et doivent contribuer à promouvoir la stabilité et à établir une paix durable dans notre région.

Merci."