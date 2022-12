Quand Bakou s’occupe des affaires de ses voisins

Depuis plusieurs jours, relayant des déclarations venant des plus hautes sphères de l’État, les media iraniens dénoncent des opérations de déstabilisation de la société qui seraient menées par plusieurs pays en Iran. L’un d’entre eux ne s’en cache pas puisque ses propres outils de propagande, dans ce cas précis, « l’agence Azertac » annonce « qu’une table ronde » portant sur le thème « Le Cri du lac d’Ourmia » a été organisée par le Centre Toptchoubachov à Bakou mercredi 30 novembre.

L’article précise en quelques lignes que « des militants iraniens d’origine azerbaïdjanaise en visite en Azerbaïdjan, ainsi que des représentants de la célèbre communauté d’experts et académique d’Azerbaïdjan, s’y sont réunis. Lors de la table ronde, les discussions ont porté sur la discrimination environnementale, ethnique et culturelle dans l’Azerbaïdjan iranien, ainsi que des actions effectuées contre cette discrimination par des individus et des organisations en Azerbaïdjan et à l’étranger ».

Le « Centre Topchubashov » qui porte le nom d’un Ministre des Affaires Etrangères d’Azerbaïdjan d’entre 1918- 1920, se présente « comme un groupe de réflexion, un centre de recherche et une plateforme de discussion dédiés aux multiples questions liées à la mondialisation, à la politique internationale et intérieure, à la géopolitique, à la sécurité, aux politiques publiques et à l’économie. Ce faisant, nous suivrons les traces des grands et renommés centres internationaux de la recherche politique pour établir notre voix distincte et façonner la discussion à la fois en Azerbaïdjan et à l’étranger. Notre idée est née de la volonté d’être au centre des grands débats, des enjeux qui n’ont pas encore façonné le monde ». Pour résumer, une officine de barbouzes au service des Aliev.

Nous avons donc très clairement affaire à une opération de manipulation d’azéris originaires d’Iran. Téhéran appréciera …

Bédros Nazarian

