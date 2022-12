Lettre de la coprésidence du CCAF aux députés européens

Mourad Papazian et Ara Toranian, coprésidents du CCAF, ont envoyé aux 705 députés européens une lettre en français et en anglais dans laquelle ils dénoncent les crimes de la dictature azerbaïdjanaise et les menaces que fait peser le panturquisme sur l’existence même de l’Arménie. Une action menée en coopération avec le Fonds arménien de France et la feuille de route 2022 mise en place par le CCAF.

Lettre aux députés du Parlement Européen

Paris, le 25 novembre 2022

Objet : Situation sécuritaire de l’Arménie

Madame la députée européenne,

Monsieur le député européen,

En tant qu’élu parlementaire, vous symbolisez la défense de nos valeurs européennes partout où elles se sont développées et vous vous mobilisez chaque fois qu’elles sont gravement menacées, comme aujourd’hui en Ukraine, mais aussi en Arménie qui se trouve dos au mur face à un danger immédiat d’éradication annoncée.

Dans le prolongement de la guerre dite des « 44 jours » de l’automne 2020, déclenchée par les forces azerbaidjanaises contre la population arménienne du Haut-Karabagh, une nouvelle page de l’histoire s’est ouverte dans la stratégie d’élimination systématique des populations arméniennes.

En effet, la dernière offensive militaire, de nouveau provoquée par l’Azerbaïdjan les 13 et 14 septembre 2022, cible cette fois directement le territoire souverain et internationalement reconnu de la république d’Arménie.

Cette attaque, sans précèdent, a occasionné en deux jours la perte de 230 militaires et civils arméniens, 300 blessés, le déplacement de 7600 habitants issus de villes et villages frontaliers pour la plupart gravement endommagés par la destruction d’habitations, d’équipements et d’infrastructures civils (écoles, hôpitaux, routes, réseaux électriques, hydrauliques...). L’offensive de la mi-septembre conduit à l’occupation de 127 km2 du territoire arménien par l’armée azerbaidjanaise, qui s’est positionnée sur des hauteurs stratégiques, surplombant villes (Jermuk, Kapan, Goris,..) et villages. Le centre et le Sud de l’Arménie sont désormais directement menacés.

Il ne s’agissait en aucune manière d’« accrochages frontaliers » autour du Haut-Karabagh, comme la plupart des médias l’ont annoncé dans les jours qui ont suivi. D’ailleurs, les prétentions de médiation russes n’ont à ce jour jamais amené à un règlement durable du différend entre l’Azerbaidjan et l’Arménie, ni découragé l’Azerbaidjan de recourir à la force.

Grâce à la médiation américaine et française, ces attaques meurtrières ont cessé au terme de deux jours de très violents assauts, mais le bilan est lourd. Lors de ces deux journées, des atrocités et crimes de guerre ont été commis, notamment sur une soldate arménienne avant sa mise à mort et des soldats prisonniers ont été torturés et froidement exécutés. Des vidéos filmées par les unités de Bakou ont largement été relayées avec fierté sur les réseaux sociaux.

Actuellement l’Azerbaïdjan prépare une nouvelle offensive. Le Président Aliev l’affirme haut et fort, et multiplie les discours agressifs envers l’Arménie (déclaration du 8/11/22 « Armenia should not forget the lessons of the Second Karabakh War »’). Il a directement menacé plusieurs villes. Des fortifications militaires sont en cours de construction en territoire arménien.

Depuis le 19 septembre 2022, l’Institut Lemkine a réitéré ses alertes sur le risque d’un nouveau génocide des Arméniens, en l’absence de mesures immédiates pour s’opposer à l’impunité des azerbaidjanais.

Lors du premier sommet de la communauté politique européenne à Prague le 6 octobre dernier, grâce aux efforts des présidents Charles Michel et Emmanuel Macron, la mise en place d’une mission civile le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan a été actée. Cette mission est opérationnelle depuis le 20 octobre, elle est composée d’une quarantaine d’observateurs pour une durée de deux mois.

Nous saluons cette initiative de l’Union européenne et son implication dans le processus de paix. Cependant cette mission nous semble limitée, tant au niveau de l’effectif, que de sa durée.

Aussi, nous vous sollicitons afin que vous engagiez toutes actions utiles auprès du Conseil européen et de la Commission européenne en vue notamment :

d’accroitre le nombre d’observateurs sur la zone de contact, ainsi que la durée de leur mission pour une période prolongée,

de soutenir la présence d’observateurs, par la mise en place d’une force d’interposition et de paix européenne,

de renforcer l’engagement de l’Europe à poursuivre activement son rôle de médiateur et de garant de la sécurité de l’Arménie, dans le respect du droit des peuples à vivre en paix,

d’exiger, sans condition préalable, la libération de tous les prisonniers civils et militaires détenus dans les geôles d’Azerbaïdjan et soumis aux pires traitements,

d’exiger le retrait total et inconditionnel de l’armée azerbaidjanaise, militairement implantée sur 127 km2 du territoire arménien, pour revenir aux frontières de 1991, entérinées lors des accords d’Alma-Ata relatifs à la dissolution de l’Union soviétique.

Quel sera demain l’avenir de l’Arménie ?

L’Europe a reconnu et encouragé le modèle démocratique mis en place en Arménie, qui est entourée par des régimes belliqueux et expansionnistes. Si demain, la démocratie arménienne, prise en étau, venait à disparaitre, ce serait le triomphe de l’autocratie azerbaidjanaise et la réalisation du vieux rêve pan-turquiste.

Le peuple arménien, dans le Haut-Karabagh comme en Arménie, aspire à vivre en paix, dans un climat apaisé et des frontières stables. Ce pays, petit par sa taille mais grand par son histoire plurimillénaire, possède aujourd’hui de nombreux atouts économiques et les indicateurs de croissance le prouvent.

Sans la pression et l’intervention urgente de l’Union européenne et de la communauté internationale, le président Aliev poursuivra sa politique d’éradication du peuple arménien. Le nettoyage ethnique, culturel, religieux engagé depuis l’automne 2020 dans les territoires du Haut-Karabagh passés sous contrôle azéri constitue la preuve manifeste de cette volonté destructrice. Nous vous rappelons également que depuis le cessez-le- feu de 2020, l’UNESCO n’a toujours pas obtenu l’autorisation de se rendre en Azerbaïdjan.

Pour préserver leur culture, leur patrimoine, les Arméniens ont résisté depuis des siècles, mais jusqu’à quand l’Arménie pourrait-elle se maintenir sans soutien financier et militaire de la communauté internationale ? Comme l’Ukraine, l’Arménie a besoin d’engagement fort et d’assistance pour sa survie.

Car à travers l’Arménie, comme l’Ukraine, c’est finalement sur l’Europe elle-même que pèse à terme cette menace.

L’enjeu véritable est donc bien celui de la défense d’un modèle démocratique face à un modèle autocratique conquérant. Ne pas laisser sacrifier l’Arménie, c’est aussi défendre le modèle de société et les valeurs européennes.

En vous remerciant de bien vouloir porter ce message et d’initier, grâce à vos interventions, toutes actions utiles en ce sens, nous vous prions, d’agréer, Madame la députée, Monsieur le député, l’expression de notre haute considération.

Ara Toranian Mourad Papazian

Co-Président du CCAF Co-Président du CCAF

Carte publiée le 14/09/2022 dans Le Figaro en ligne – Source : @nkobserver et liveuamap.com

(*)CCAF : Conseil national des Conseils de coordination des organisations Arméniennes de France