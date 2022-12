Lavrov réitère ses critiques contre les Occidentaux, accusés de vouloir torpiller les efforts de paix russes au Sud Caucase

Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a une fois encore accusé les Occidentaux, jeudi 1er décembre, de vouloir torpiller les efforts déployés par la Russie en vue de mettre un terme au conflit entre Arméniens et Azéris au Sud Caucase et les arrangements auxquels seraient parvenus les deux belligérants sous l’égide de Moscou. Lavrov en a profité pour mettre une fois encore en doute l’efficacité des efforts de paix que déploient de leur côté les Etats-Unis et l’Union européenne. « Il m’est difficile d’imaginer comment ils peuvent discuter de la question de la délimitation [de la frontière arméno-azerbaïdjanaise] et du traité de paix sans une carte [précise] des anciennes Républiques soviétiques qui est en la possession de l’état-major [général] russe”, a insisté le chef de la diplomatie russe lors d’une conférence de presse à Moscou.

Lavrov a souligné une fois de plus que les Etats-Unis et la France avait cessé la coopération avec la Russie dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE, qui a été coprésidé des décennies durant par les trois puissances mondiales, après l’ invasion de l’Ukraine par la Russie. Ils ont de la sorte “enterré” le format de médiation, a accusé le ministre. La Secrétaire d’Etat adjointe américaine Karen Donfried a contesté une telle présentation des faits lors de sa visite à Erevan en juin dernier. Par la suite, au cours de l’été, un autre responsable du Département d’Etat américain, Philip Reeker, devait être désigné au poste de nouveau coprésident américain du Groupe de Minsk. Par ailleurs, Reeker a rencontré le premier ministre arménien Nikol Pachinian à Erevan jeudi en conclusion d’une tournée dans les trois Républiques du Sud Caucase. Un communiqué du gouvernement arménien affirme qu’il a été question du conflit du Karabagh et, en particulier, de “la formation d’un mécanisme international pour des discussions entre Bakou et Stepanakert”.

Selon ce communiqué, Pachinian aurait salué le “rôle des Etats-Unis comme Etat coprésidant le Groupe de Minsk de l’OSCE ”. Ironisant sur les autorités arméniennes, Lavrov a ajouté que Pachinian avait de fait reconnu la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh dans une déclaration commune avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président français Emmanuel Macron et le président du Conseil européen Charles Michel publiée à l’issue de leur rencontre à Prague le 6 octobre. “L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont confirmé leur engagement à la Charte des Nations unies et à la Déclaration d’Alma Ata de 1991 [par les anciennes Républiques soviétiques] par quoi ils reconnaissent mutuellement leur intégrité et souveraineté territoriales”, indiquait notamment la déclaration. Cette reconnaissance est au cœur du projet de traité de paix arméno-azéri tel qu’il est encouragé par l’Occident. Pachinian avait publiquement soutenu un tel projet à la veille du sommet de Prague, suscitant les critiques de l’opposition arménienne qui le disait prêt à aider Bakou à prendre le plein contrôle du Karabagh. Mais peu après toujours en octobre, le président russe Vladimir Poutine, dans un effort en vue de reprendre l’initiative du processus de paix au Sud Caucase, avait signalé son soutien à un autre format de traité de paix qui laisserait en suspens quelque accord sur le statut du Karabagh. Pachinian depuis n’a de cesse de répéter qu’il adhère à cette formule de paix et qu’il espère que Moscou convaincra Bakou de l’accepter. Lavrov a déploré jeudi toujours que la déclaration de Prague ne fasse que compliquer la tâche pour les Russes. Il a fait valoir qu’Aliyev aurait été disposé à prendre en considération la variante russe du traité de paix avant la tenue du sommet quadripartite dans la capitale tchèque, qui aurait donc contrarié fortement les efforts russes. “Quand la partie arménienne demande à la Russie, après avoir signé ce texte [à Prague,] de rester sur ses propositions sur le statut du Karabagh… cela ne s’appelle pas des négociations”, a conclu le chef de la diplomatie russe.