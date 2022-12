Le buste en bronze du légendaire Albert Azaryan triple champion olympique de gymnastique a été dévoilé à Erévan

« C’est une grande réalité. Je suis heureux d’être présent au dévoilement de mon buste de mon vivant » a affirmé le légendaire gymnaste, triple champion des Jeux olympiques et double champion d’Europe de gymnastique, l’Arménien Albert Azaryan qui a participé à la cérémonie de dévoilement de son buste avec sa modestie et son sourire caractéristiques .



L’auteur du buste en bronze de la légende vivante Albert Azaryan est le sculpteur Gerasim Shahverdyan, membre de l’Union des artistes d’Arménie. Il a été créé sous le patronage du président du Comité olympique arménien Gagik Tsarukyan et avec le soutien de la municipalité d’Erevan et a été placé dans la cour de l’école de sport pour enfants et jeunes de l’équipe olympique de gymnastique « Albert Azaryan ».



Le légendaire Albert Azaryan admet que ce fut un événement important et significatif pour lui. « Bien sûr, j’ai aimé la statue. Dans mon âme, c’est une grande réalité. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette initiative possible. J’ai toujours ressenti ton amour et ton respect » dit-il ému.



L’événement a été suivi par le ministre arménien de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Vahram Dumanyan, le président de l’Association nationale arménienne de la jeunesse et des sports Gagik Tsarukyan, la vice-ministre de la Jeunesse et des Sports Karen Giloyan, des représentants de la municipalité d’Erevan, des athlètes et d’autres officiels.

« Plusieurs fois champion des Jeux Olympiques, athlète célèbre et respecté sur la scène internationale, Albert Azaryan, 93 ans, est toujours parmi nous aujourd’hui, énergique et fier » a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Vahram Dumanyan et a souligné, « très peu les gens ont eu la chance d’être présents de son vivant. » lors du dévoilement de la statue. Vous avez gagné ce droit et méritez cet honneur. Je souhaite que pendant de nombreuses années encore, lorsque vous viendrez à l’entraînement du matin, vous regarderez votre buste et comprendrez que vous êtes notre fierté."

Albert Azaryan, triple champion olympique, quadruple champion du monde et double champion d’Europe, élu meilleur athlète arménien du XXe siècle, président d’honneur de la Fédération arménienne de gymnastique, a 93 ans. Il est né en 1929 à Gandzak (aujourd’hui Gandja en Azerbaïdjan), dans la famille d’un artisan. En 1939, la famille s’installe à Vanadzor et en 1947 à Erevan. Il est un maître honoraire des sports de l’URSS (1954), un entraîneur honoré de l’URSS, une figure honorée de la culture physique et des sports de l’URSS (1967).

Krikor Amirzayan