Les sénateurs dénoncent la responsabilité de l’Azerbaïdjan pour les crimes de guerre

Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Robert Menendez (D-NJ), et le sénateur du Maryland, Chris Van Hollen (D-MD), ont souligné l’importance pour les États-Unis de tenir l’Azerbaïdjan responsable de ses crimes de guerre et de condamner clairement l’agression azerbaïdjanaise contre les Arméniens, lors de l’audience de confirmation du Sénat pour Les candidats de l’administration Biden pour l’ambassadeur des États-Unis en Arménie et en Russie, ont rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

Dans des questions à l’ambassadrice des États-Unis en Arménie, Lynne Tracy, qui a été nommée au poste d’ambassadrice des États-Unis en Russie, le président Menendez a exprimé sa consternation que des responsables du département d’État aient récemment éludé des enquêtes sur des vidéos illustrant le meurtre et la mutilation de captifs arméniens par l’Azerbaïdjan, au cours de ce que le président a décrit comme « l’une des audiences les plus décevantes que j’ai jamais menées. » En réponse à Amb. La référence de Tracy à la sensibilisation du médiateur arménien des droits de l’homme concernant l’enquête sur les vidéos, le président Menendez a exigé davantage. « Nous avons besoin que nos ambassadeurs, en particulier dans les lieux de conflit, soient en mesure de rechercher la vérité, afin que nous, en tant que décideurs politiques, puissions décider quoi faire à propos de cette vérité », a déclaré le sénateur Menendez.

Plus tard, lorsque l’ambassadrice désignée des États-Unis en Arménie, Kristina Kvien, s’est engagée à faire de son mieux pour « aider les Arméniens avec toutes les demandes qu’ils auraient à documenter » les atrocités décrites dans ces vidéos, le président Menendez était catégorique. « Je ne veux pas de demandes d’Arméniens, je veux que nous soyons proactifs afin que nous puissions prendre une décision », a déclaré le président Menendez, expliquant que les sénateurs ont besoin des faits sur les crimes de guerre et l’agression azerbaïdjanais pour décider de l’application des restrictions de l’article 907. sur l’aide américaine à l’Azerbaïdjan. « Je veux un ambassadeur qui va nous aider de manière proactive à déterminer si les exécutions, si ces mutilations, si ces autres activités sont vraies ou non […] afin que nous, en tant que décideurs politiques, puissions prendre une décision. Puis-je compter sur vous pour le faire », a demandé le président Menendez.

« Oui, sénateur, et j’irai plus loin en disant que la responsabilité pour les crimes de cette nature est très importante pour moi, et je travaillerai pour m’assurer qu’il y ait également une responsabilité », a déclaré l’ambassadeur désigné Kvien. Offrant le dernier mot, le président Menendez a fait remarquer : « Sans responsabilité, il n’y a pas de justice.

S’appuyant sur l’échange du président Menendez, le sénateur Van Hollen a souligné l’importance de la responsabilité, partageant sa consternation devant la secrétaire d’État adjointe aux affaires européennes et eurasiennes Karen Donfried et le conseiller principal du département d’État pour les négociations avec le Caucase Philip Reeker refusant d’identifier clairement l’Azerbaïdjan comme l’agresseur pendant les récentes attaques, lorsqu’il a témoigné à l’audience du 16 novembre. « Il a été très bien documenté en septembre par des sources de presse indépendantes que l’Azerbaïdjan a lancé des attaques et s’est livré à différents types d’atrocités », a déclaré le sénateur Van Hollen. « Je comprends l’importance d’être un médiateur, mais pour être un médiateur crédible, à mon avis, vous devez au moins commencer par les faits - et être prêt à les énoncer publiquement. »

Concernant l’aide américaine à l’Artsakh, le président Menendez a noté qu’il était « profondément préoccupé par le fait que ni le Département d’État ni l’USAID n’ont fourni l’aide humanitaire nécessaire pour aider les 100 000 personnes déplacées par la guerre du Haut-Karabakh de 2020 ou les besoins actuels de ceux qui résident encore dans la région. » Le président a poursuivi en obtenant un engagement public de l’ambassadeur désigné des États-Unis en Arménie, Kvien, à soutenir une évaluation des besoins humanitaires des États-Unis pour les victimes de l’agression de l’Azerbaïdjan en Artsakh et en Arménie.

Concernant la reconnaissance appropriée du génocide arménien, le président Menendez a déclaré : « Je suis heureux de voir un candidat qui qualifie réellement le génocide arménien de » génocide ", notant qu’il avait, dans le passé, arrêté des candidats qui niaient le génocide arménien dans leurs réponses. aux enquêtes du Sénat.

Les sénateurs ont une semaine pour soumettre des questions supplémentaires aux ambassadeurs désignés, après quoi la commission sénatoriale des relations étrangères, puis l’ensemble du Sénat, auront la possibilité de confirmer les candidats.