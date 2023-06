Robin le robot arménien rejoint les présentateurs du concours de l’Eurovision Junior 2022 à Erévan Eurovision de la Chanson Junior

Pour la première fois dans l’histoire du Concours de l’Eurovision Junior 2022 qui se déroulera le dimanche 11 décembre à Erévan, l’un des présentateurs sera une machine à intelligence artificielle, le robot arménien Robin.

Robin dit qu’il est un grand fan de l’Eurovision Junior et qu’il a toujours voulu apparaître sur une scène grande et lumineuse. « Mon rêve a été d’être entouré de milliers d’enfants et d’être ami avec tous les participants de l’Eurovision. Je pense que je suis le plus g...