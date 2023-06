Arayik Harutyunyan s’est familiarisé avec les préparatifs de l’Eurovision Junior 2022 qui se déroulera le 11 décembre à Erévan capitale de l’Arménie

Le chef de cabinet du Premier ministre, le président du comité de préparation et d’organisation du concours de l’Eurovision Junior 2022, Arayik Harutyunyan, a visité aujourd’hui 1er décembre le complexe sportif et de concert « Karen Demirchyan » à Erévan, et a pris connaissance des progrès des travaux réalisés dans le complexe avant le concours.

