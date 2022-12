Un petit avion de tourisme s’est écrasé près du village de Jraber dans la région de Kodayk, tuant ses 2 occupants

À 14 h 20 ce 1er décembre, le Centre national de gestion des crises d’Arménie a reçu des informations selon lesquelles un avion B55 s’est écrasé et a pris feu près du village de Jraber de la région e Kodayk.

Comme l’informe le ministère des Situations d’urgence d’Arménie, deux unités de pompiers du département de secours d’Erevan dépendant du ministère des Situations d’urgence, trois équipes de secours du Centre des opérations de sauvetage à but spécial du Département des forces de secours et le groupe de service du département de soutien médical s’est rendu sur les lieux.

2 corps brûlés ont été retrouvés sur place dans l’appareil qui s’est écrasé. On ne connait pas la raison de ce crash. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan