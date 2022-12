L’Arménie au coeur de nos solidarités

Nadia Gortzounian, présidente de l’UGAB France, interviendra lors de la table ronde :



« L’Arménie au cœur de nos solidarités »

le vendredi 2 décembre 2022 à 18h30

à la maison Culturelle Arménienne

17 rue Bleue - Paris 9



organisée par Monsieur Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris, en charge de l’Europe, des relations internationales et de la Francophonie, conseiller de Paris du 9e arrondissement, et Madame Camille Vizioz-Brami, conseillère du 9e arrondissement.

Avec la participation de :

* S.E Madame Hasmik Tolmajian, Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Arménie auprès de la République Française et auprès de la Principauté de Monaco

* Monsieur Rémi Féraud, sénateur de Paris et président du Groupe Paris en Commun

* Madame Nadia Gortzounian, présidente de l’UGAB Paris

* Monsieur Ara Toranian, rédacteur en chef des Nouvelles d’Arménie

* Monsieur François Devedjian, avocat