Revue de la presse arménienne du 25 au 28 novembre 2022

Situation sécuritaire / La situation sur la frontière arméno-azerbaïdjanaise reste tendue. Les 25, 26, 28 et 29 novembre, le ministère arménien de la Défense a déclaré que les forces armées azerbaïdjanaises ont ouvert le feu en direction des positions arméniennes situées dans la partie orientale de la zone frontalière arméno-azerbaïdjanaise.

Les 26 et 27 novembre le ministère de la Défense de la RA a également dénoncé les déclarations du ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan sur les supposés tirs des forces armées arméniennes en direction des positions azerbaïdjanaises.

La situation reste également tendue dans le Haut-Karabakh. Le 26 novembre le ministère russe de la Défense a déclaré que le contingent russe de maintien de paix avait enregistré 3 cas de violation du cessez-le-feu. Le commandement russe a indiqué mener une enquête avec la partie azerbaidjanaise.

Le 28 novembre le « ministère de la Défense » du Haut-Karabakh a déclaré qu’à la suite de la violation du cessez-le-feu, 2 soldats arméniens ont été blessés.

Les corps de 13 militaires arméniens remis à l’Arménie par l’Azerbaïdjan/ Le 28 novembre le ministère arménien de la Défense a déclaré que l’Azerbaïdjan avait remis à la partie arménienne les corps de 13 militaires arméniens morts lors de l’attaque des 13 et 14 septembre.

Rencontre entre les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan annulée/ Le 25 novembre le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev a déclaré « La prochaine réunion à Bruxelles devait se tenir le 7 décembre (…) mais hier j’ai reçu des informations (…) communiquées par le bureau de Charles Michel qui informait que le Premier ministre Pashinyan n’acceptait la réunion qu’à une condition - que le président Macron y participe également. Bien sûr, cela signifie que cette réunion n’aura pas lieu en raison de ce qui s’est passé après Prague. La réunion de Prague a eu lieu le 6 octobre puis, moins d’une semaine plus tard, le président Macron, dans son interview, a attaqué l’Azerbaïdjan et nous a accusés de ce que nous n’avions pas fait. Après cela, il y a eu cette fameuse résolution du Sénat français, absolument inacceptable et insultante. Maintenant, il y aura une autre résolution de l’Assemblée nationale française (…) anti-azerbaïdjanaise. Et puis il y a eu une tentative de la France de nous attaquer par le biais du sommet de la Francophonie, ce qui est absolument inacceptable car la Francophonie est une organisation humanitaire. (…) Donc, compte tenu de tout cela, il est clair que dans ces circonstances et avec cette attitude, la France ne peut pas être partie prenante du processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Et ce n’est pas nous qui les avons coupés de ce format. Ce sont eux, parce que ni la Russie ni les États-Unis, autres anciens coprésidents du groupe de Minsk, n’ont jamais pris parti, officiellement je veux dire, dans l’après-guerre – uniquement la France. Cela signifie donc que la réunion de Bruxelles du 7 décembre n’aura pas lieu. Nous verrons quelles alternatives nous avons, qui sera une sorte de médiateur ou de facilitateur, ou où sera la plate-forme »

En réponse, le ministère des Affaires étrangères de la RA a déclaré que l’Arménie était prête pour la réunion du 7 décembre conformément à l’accord et au format conclus à Prague.

Déclaration de l’Azerbaïdjan sur la mention du « Haut-Karabakh » par le contingent russe de maintien de paix/ Le 27 novembre le ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan a déclaré que le contingent russe de maintien de paix déployé dans le Haut-Karabakh ne devrait pas mentionner la « région économique du Karabakh » comme « territoire du Haut-Karabakh ». En réponse de cette déclaration, l’ambassadeur itinérant d’Arménie, Edmon Marukyan a déclaré notamment : « (…) L’Azerbaïdjan doit se rappeler qu’il y a 2 ans, le président Aliyev a signé un accord de cessez-le-feu trilatéral où le « Haut-Karabakh » est mentionné 5 fois. C’est le fondement juridique pour que la Russie utilise le Haut-Karabakh ».

Déclaration du représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud/ Suite à sa visite en Azerbaïdjan Toivo Klaar, représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie a déclaré sur Twitter que l’Azerbaïdjan et l’Arménie devaient faire preuve de retenue et d’une forte volonté politique pour réduire les tensions et parvenir à un règlement global.

Entretiens de Nikol Pachinian/ Le 25 novembre le Premier ministre Nikol Pachinian a reçu Michael Siebert, Directeur général du Service européen pour l’action extérieure pour la Russie, le Partenariat oriental, l’Asie centrale, la Coopération régionale et l’OSCE, et la délégation qu’il a conduite.

Interview du ministre arménien des Affaires étrangères/ Dans son interview accordée à l’agence de presse Armenpress, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan a déclaré que l’Arménie continuait à adhérer à l’accord conclu lors de la réunion quadripartite de Prague et exprimait à nouveau sa volonté d’organiser une rencontre entre le Premier ministre arménien, le Président azerbaïdjanais, le Président français et le Président du Conseil européen dans les délais acceptables. « Nous pensons que la réunion tenue à Prague dans ce format a été tout à fait efficace et pertinente dans le contexte du processus de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La partie arménienne, comme auparavant, est intéressée par la régulation des relations » a déclaré le ministre Mirzoïan.

Projet de loi impliquait des amendements réglementant l’action du Service de sécurité nationale de la RA/ Le 24 novembre la majorité pro-gouvernementale à l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi amendant une loi régissant l’action du Service de sécurité nationale (NSS), amendements permettant à ce dernier de détruire des documents, une fois ceux-ci déclassifiés. Les députés d’opposition ont exprimé leur inquiétude sur le sujet affirmant que les autorités pourraient avoir l’intention de cacher d’éventuelles preuves de leurs actions illicites.

Déclarations sur les résultats du Sommet de l’OTSC/ Le 25 novembre le président russe Vladimir Poutine a proposé de discuter des résultats du sommet de l’OTSC tenu à Erevan en déclarant notamment : « Nous savons tous que j’étais récemment en Arménie, où s’est tenu le sommet de l’OTSC. Tant dans le format élargi que lors de la réunion bilatérale avec la direction arménienne, il y avait des questions qui nécessitent une discussion collective. Nous en parlerons également ».

Le secrétaire général de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) Stanislav Zas quant à lui a déclaré : « La situation n’est pas simple, d’abord à la frontière de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. Des tirs y ont lieu presque tous les jours. D’une manière générale, le dispositif que l’OTSC propose à l’Arménie - bien que les actions varient, à la fois politico-diplomatiques et militaires, y compris le déploiement d’une mission à la frontière où elle évaluerait de manière réaliste la situation - a globalement reçu le soutien de tous les États.

Indice d’activité économique de l’Arménie augmenté de 14,5 %/ Le Comité des statistiques de l’Arménie a indiqué que l’indice d’activité économique de l’Arménie a augmenté de 14,5 % en janvier-octobre 2022 en glissement annuel.

Bureau du consul honoraire du Canada inauguré à Erevan/ Le bureau du consul honoraire du Canada a été inauguré à Erevan en présence d’Alison LeClaire, Ambassadrice du Canada en Arménie (résidence à Moscou), tandis que le projet d’ouverture d’une ambassade du Canada en Arménie est en cours.

19 630 citoyens étrangers demandé la citoyenneté arménienne/ L’agence de presse Hetq a rapporté que selon le département de police arménien 19 630 citoyens étrangers ont demandé la citoyenneté arménienne au cours des dix premiers mois de cette année, dont 14 661 des candidats sont originaires de Russie.

Aide de 960 000 CHF à l’Arménie de la part la Suisse/ L’Agence suisse pour le développement et la coopération a approuvé une aide de 960 000 CHF à l’Arménie pour améliorer la résilience des communautés frontalières face aux situations de crise. Avec son programme de coopération suisse pour le Caucase du Sud 2022 – 2025 (Swiss Cooperation Programme for the South Caucasus 2022 – 2025), la Suisse soutient la transition de l’Arménie vers une économie de marché et un développement économique inclusif.

Rédaction : Taisya HOVHANNISYAN