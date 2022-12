L’Assemblée nationale soutient unanimement l’Arménie et condamne unanimement l’Azerbaidjan

Ce mercredi 30 novembre, l’Assemblée nationale a adopté par 256 voix sur 256 exprimées la résolution « visant à exiger la fin de l’agression de l’Azerbaïdjan à l’encontre de l’Arménie et à établir une paix durable dans le Caucase du Sud ». Cette résolution intervient quinze jours après celle du Sénat « visant à appliquer des sanctions à l’encontre de l’Azerbaïdjan et exiger son retrait immédiat du territoire arménien, à faire respecter l’accord de cessez-le-feu », également adoptée à une écrasante majorité.

Le texte de l’Assemblée nationale appelle à la libération et au rapatriement immédiats et

inconditionnels de tous les prisonniers de guerre arméniens et condamne les violations par l’Azerbaïdjan de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination. Il demande aussi « le respect par les autorités azéries des accords et des conventions internationales visant à assurer la sécurité des populations arméniennes et leur droit à vivre en paix et en liberté, le droit au retour des populations déplacées ainsi que la préservation du patrimoine culturel et religieux arménien »

« La pression internationale ne doit pas retombée et je suis très fier que notre représentation nationale soit en pointe dans ce combat » a commenté François Pupponi, le Président du Cercle d’Amitié qui a précisé que « ces pressions paient et paieront d'autant plus quand le gouvernement se décidera à suivre les mesures préconisées à la quasi-unanimité par les deux chambres. ».

Le Cercle informe que – pressentant un tel désaveu majeur de la part de ce membre important de la Communauté internationale qu’est la France – le régime de Bakou a restitué les dépouilles de 13 soldats arméniens tués en septembre 2022. Cependant, plus de deux ans après la fin de la guerre des quarante-quatre jours, il reste plusieurs dizaines de militaires et de civils arméniens emprisonnés et torturés dans les geôles azerbaïdjanaises.

La résolution de l’Assemblée nationale invite également le gouvernement à pousser le Conseil de Sécurité de l’ONU à ce qu’il saisisse la Cour Pénale internationale et à ce qu’il impose des sanctions économiques personnelles aux dignitaires du régime azerbaïdjanais. « N’oublions pas qu’au Caucase comme en Ukraine, des dictatures qui oppriment leur peuple agressent des démocraties voisines de peur qu’elles ne servent de modèle à leurs propres citoyens » a expliqué François Pupponi. « Si nous avons le pouvoir d’armer l’Ukraine et de sanctionner la Russie, nous devrions avoir celui d’armer l’Arménie et de sanctionner l’Azerbaïdjan » a conclu le président du Cercle d’Amitié France-Artsakh.

Le Cercle d’Amitié souligne que l’Azerbaïdjan s’est récemment engagée dans une violente politique anti-française, soutenue en cela par la Turquie qui menace également régulièrement la France et l’Union européenne.