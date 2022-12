L’unanimité par-delà nos divisions françaises

Avec le score sans appel de 256 voix sur 256 bulletins exprimés l’Assemblée nationale a voté une résolution à très forte portée politique et diplomatique en faveur de l’Arménie agressée à ses frontières par l’Azerbaïdjan. Ainsi 15 jours après le Sénat qui avait adopté un texte similaire à l’unanimité moins une voix, la représentation populaire a demandé à l’exécutif d’œuvrer au respect de l’intégrité territoriale de l’Arménie, à la mise en place d’une force internationale d’interposition, à la libération des prisonniers de guerre, au soutien à la défense du pays, à la protection des Arméniens du Haut-Karabakh dont elle rappelle qu’elle avait souhaité il y a deux ans la reconnaissance officielle.

Ce texte demande en outre, comme celui des sénateurs, des sanctions ciblées contre les dirigeants azerbaïdjanais. Le CCAF se félicite qu’au-delà de nos divisions françaises, un consensus national ait été trouvé autour de la protection de l’Arménie et du droit de son peuple à l’existence. Le CCAF salue l’implication et le courage de la représentation nationale qui a su surmonter ses clivages pour la défense de cette cause sacrée. Il remercie l’ensemble des élus qui ont voulu parler d’une seule voix pour exprimer leur soutien aux valeurs de justice, de démocratie et de dignité humaine aujourd’hui incarnées par le combat de ce pays et de ce peuple qui résiste dos au mur pour le droit à la vie et à la liberté. Le CCAF rend hommage à la France à ses élus de tous bords et à ses autorités dont il attend qu’elles portent avec la même vaillance la conviction populaire qui vient de s’exprimer.

Bureau national du CCAF