L’Assemblée nationale, unanime, appelle à envisager des sanctions contre l’Azerbaïdjan

L’Assemblée nationale a appelé mercredi le gouvernement français à envisager des sanctions contre l’Azerbaïdjan en cas de poursuite des attaques contre l’Arménie, dans une résolution sans valeur contraignante mais votée à l’unanimité.

Elle a aussi demandé à l’exécutif d’œuvrer pour le lancement d’une « enquête internationale » sur « les exactions dont se seraient rendues coupables les forces armées azerbaïdjanaises à l’encontre des soldats et civils arméniens ».

Les 256 députés votants ont approuvé la résolution, avant de se lever et d’applaudir, en se tournant vers l’ambassadrice d’Arménie Hasmik Tolmajyan.

En septembre, l’agression azerbaïdjanaise a fait 286 morts et réveillé la crainte d’une guerre de grande ampleur, comme celle qui a fait plus de 6.500 tués en 2020.

Les députés appellent « à considérer l’imposition de sanctions économiques personnelles, si les attaques et l’occupation du territoire souverain de la République d’Arménie devaient se poursuivre ».

« Nous restons convaincus qu’il existe une opportunité » pour la paix qui passe « par un règlement négocié », a déclaré la secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie Chrysoula Zacharopoulou, appelant à « écouter attentivement » ce que dit l’Arménie, et à « poursuivre le dialogue avec l’Azerbaïdjan ».

« Le gouvernement ne peut pas souscrire à certaines mesures », « notamment les demandes de sanctions économiques », ce qui « reviendrait à nous priver de jouer le rôle de médiation que nous demande de jouer l’Arménie », a-t-elle encore fait valoir.

« On ne peut pas contribuer à financer le régime de Bakou en lui achetant du gaz, lui vendre des armes d’un côté, et de l’autre pleurer le sort des Arméniens », a plaidé le communiste Pierre Dharréville.

L’Assemblée invite également le gouvernement à œuvrer au sein de l’Onu pour « le déploiement d’une force d’interposition internationale ».

L’exécutif français est aussi invité à « accentuer » son soutien à l’Arménie, « notamment en ce qui concerne l’aide humanitaire, et à »étudier le renforcement de ses capacités de défense".

L’Azerbaïdjan a annoncé vendredi avoir annulé des pourparlers de paix prévus à Bruxelles avec l’Arménie parce qu’Erevan insistait pour que le président français Emmanuel Macron y assiste.

Avec AFP