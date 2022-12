Les déclarations de l’Azerbaïdjan violent l’engagement pris à Prague et à Sotchi

Les déclarations de l’Azerbaïdjan pour mener à bien le processus de délimitation et de démarcation de la frontière avec l’Arménie sur la base de cartes historiques violent l’engagement pris à Prague et à Sotchi de procéder à la délimitation sur la base de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration d’Alma-Ata, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan dans une interview à ARMENPRESS.

Question : L’Azerbaïdjan a déclaré que la partie arménienne a refusé de participer à une réunion trilatérale à Bruxelles. Comment commenteriez-vous cela ?



Réponse : Lors de la réunion quadrilatérale qui s’est tenue à Prague, un accord a été trouvé concernant la prochaine réunion. Nous continuons d’adhérer à cet accord et exprimons à nouveau notre volonté d’organiser une réunion du Premier ministre arménien, du président azerbaïdjanais, du président français et du président du Conseil de l’UE dans un délai acceptable.

Nous pensons que la réunion tenue à Prague dans ce format a été assez efficace et importante dans le contexte du processus de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La partie arménienne, comme auparavant, est intéressée par la normalisation des relations.

Question : Bakou soulève une fois de plus la thèse du processus de délimitation basé sur des cartes historiques. Quelle est la position d’Erevan à cet égard ?

Réponse : De telles déclarations violent l’engagement pris à Prague et à Sotchi de procéder à la délimitation entre les deux pays sur la base de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration d’Alma-Ata.

En vertu de cet engagement, la délimitation doit être effectuée sur la base des actes juridiques qui existaient au moment de l’effondrement de l’URSS en 1991 et qui avaient force et signification juridiques, en outre, sur la base des documents officiels des organes autorisés à réaliser des cartographies, dresser des cartes et les publier à la même date. En conséquence, la discussion sur les cartes historiques est pour le moins incompréhensible, tant en termes de définition que de contenu.

Il convient également de souligner que la rhétorique générale sur les cartes historiques est dangereuse pour l’indépendance de nos pays, car si nous nous concentrons sur les cartes historiques, il peut s’avérer que les territoires actuels de la République d’Arménie et plus encore de la République d’ L’Azerbaïdjan est le territoire d’autres pays depuis des siècles.

Dans ce contexte, je voudrais attirer l’attention sur un point supplémentaire : bien qu’à la suite des réunions à la fois à Sotchi le 26 novembre 2021 et à Bruxelles le 6 avril 2022, il a été convenu que la création des commissions vise principalement les frontières Sécurité. Suite à la mise en place des commissions respectives, en septembre 2022, une nouvelle agression a été déclenchée contre la République d’Arménie et de nouveaux territoires ont été occupés par l’Azerbaïdjan, ce qui remet en cause non seulement les accords conclus et l’engagement de Bakou à respecter le droit international, mais aussi ses intentions envers la travaux de ces commissions en général.

Question : Le Président de l’Azerbaïdjan affirme que l’Arménie a reconnu l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Réponse : Nous avons abordé cette question à plusieurs reprises. Cependant, mentionnant sans cesse dans ses discours que l’Arménie a reconnu l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, le Président de l’Azerbaïdjan n’a jamais déclaré que l’Azerbaïdjan a également reconnu l’intégrité territoriale de l’Arménie. Est-ce que ce fait et la mention de diverses cartes « historiques » signifient que l’Azerbaïdjan ne reconnaît pas l’intégrité territoriale de l’Arménie et a des aspirations envers les territoires de la République d’Arménie ?

Le président azerbaïdjanais déclare également que la paix est établie autour de son pays et qu’il n’y a pas de danger d’escalade, puis, en réponse à une autre question, il déclare que si l’Arménie ne signe pas le traité de paix, il n’y aura pas de paix. Cela signifie qu’à ce stade, la responsabilité de toute escalade possible est prise par le président de l’Azerbaïdjan, d’autant plus que l’Arménie est pleinement impliquée dans des discussions de fond sur l’établissement de la paix.

Question : Comment évaluez-vous le travail en cours sur la préparation de l’accord de paix ?

Réponse : Comme vous le savez, nous avons présenté nos propositions à l’Azerbaïdjan concernant la normalisation des relations ou le projet de traité de paix et nous venons de recevoir leurs réponses hier. Les discussions sont donc en cours. Nous espérons parvenir à un accord sur cette question dès que possible, et les efforts de médiation de nos partenaires internationaux peuvent également jouer un rôle important dans ce processus.

Question : L’Azerbaïdjan déclare également que l’Arménie refuse de fournir des cartes précises des champs de mines et continue de poser de nouvelles mines dans les régions adjacentes au Haut-Karabakh, faisant de nombreuses victimes. Comment commenteriez-vous cela ?

Réponse : Comme vous le savez, la République d’Arménie a unilatéralement remis à l’Azerbaïdjan toutes les cartes disponibles des champs de mines, malgré l’absence d’un tel engagement tant dans le cadre des accords trilatéraux que du droit international. En outre, nous nous sommes déclarés prêts à soutenir le décodage des cartes transférées en coopération avec des partenaires internationaux.

Dans le même temps, il convient de souligner que des mines ont été posées dans le Haut-Karabakh et les régions voisines pendant la première guerre du Karabakh, et cela a été principalement effectué par l’Azerbaïdjan, qui contrôlait ces zones pendant la première guerre. Les appels à la coopération de la partie arménienne sont restés sans réponse. De plus, l’Azerbaïdjan a créé des obstacles aux travaux de déminage par tous les moyens possibles. En 2017, l’Azerbaïdjan a même bloqué les activités du bureau de l’OSCE à Erevan pour avoir manipulé la question de l’assistance à l’Arménie dans ce domaine.

Le 2019, le rapport du Comité international de la Croix-Rouge a enregistré que lors de la mise en œuvre de la mission, 747 personnes ont été victimes de mines au Haut-Karabakh, dont 59% étaient des civils, et, ceci dans le cas où les autorités du Haut-Karabakh -Le Karabakh n’a commencé à calculer le nombre de victimes des explosions de mines qu’à partir de 2004.

En ce qui concerne les déclarations de l’Azerbaïdjan selon lesquelles la partie arménienne a placé des mines de fabrication arménienne dans le Haut-Karabakh, je dois souligner que les mines exposées par l’Azerbaïdjan n’ont pas été trouvées dans le Haut-Karabakh, mais dans les territoires souverains de l’Arménie occupés en 2021-22 et qu’ils tentent d’utiliser ces mines à des fins de propagande. Nous ne nions pas que les forces armées arméniennes effectuent des travaux de pose de mines sur le territoire souverain de l’Arménie et cela est dû au risque constamment élevé de nouvelles agressions militaires par l’Azerbaïdjan, dont nous avons été témoins en mai et novembre 2021, ainsi comme en septembre 2022.

Au cours de cette période, l’Azerbaïdjan a également mené des agressions similaires au Haut-Karabakh, en particulier en février et en août, prouvant ainsi que la population du Haut-Karabakh a besoin de forces d’autodéfense pour éviter le nettoyage ethnique.

Quant aux accusations venant de l’Azerbaïdjan selon lesquelles des unités des Forces armées d’Arménie continuent d’être déployées au Haut-Karabakh : elles ne correspondent pas non plus à la réalité. Afin de vérifier l’authenticité de notre affirmation, le Premier ministre Pashinyan a même proposé d’envoyer une mission internationale d’enquête au Haut-Karabakh, ce qui a été rejeté par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Question : Comment évaluez-vous généralement la situation actuelle dans la région ?

Réponse : Malheureusement, nous devons noter qu’en dépit des négociations en cours dans différentes dimensions, les déclarations maximalistes et bellicistes de l’Azerbaïdjan, les accusations sans fondement contre la partie arménienne et les menaces d’utiliser la force ne s’arrêtent pas. En outre, les forces armées azerbaïdjanaises restent déployées sur le territoire souverain de la République d’Arménie, tout en menant à plusieurs reprises des actions militaires provocatrices.

La conjonction de ces faits montre que la situation reste extrêmement tendue et que tous nos partenaires internationaux doivent faire des efforts supplémentaires pour freiner les ambitions de l’Azerbaïdjan et préserver la paix fragile dans le Caucase du Sud.

L’Arménie, comme par le passé, est prête à tout mettre en œuvre pour trouver des solutions mutuellement acceptables et établir une paix durable et stable dans la région.