La réunion frontalière turco-arménienne est confirmée

Le gouvernement turc a confirmé que des responsables de la Turquie et de l’Arménie se sont rencontrés à la frontière fermée entre les deux États début novembre, pour discuter des modalités pratiques de son ouverture partielle prévue.

Les envoyés turcs et arméniens sont parvenus à des accords visant à ouvrir la frontière aux citoyens de pays tiers et à autoriser les expéditions mutuelles de marchandises par voie aérienne lors de quatre cycles de négociations qui se sont déroulés au cours du premier semestre de cette année.

Ibrahim Kalin, porte-parole et principal conseiller en politique étrangère du président turc Recep Tayyip Erdogan, a déclaré mardi 29 novembre en fin de journée que des « délégations techniques » des gouvernements turc et arménien se sont rencontrées des deux côtés de la frontière et « ont même dîné sur le territoire arménien ».

« Ils ont discuté des travaux qui seront effectués pendant l’ouverture de la frontière, des questions liées à la réparation d’un pont [frontalier], des contrôles frontaliers et des postes de contrôle », a déclaré Kalin à la télévision turque. « À cet égard, nous pouvons dire qu’il y a une dynamique positive dans le processus ».

Ruben Rubinian, l’envoyé arménien pour les pourparlers de normalisation avec la Turquie, a déclaré plus tôt au service arménien de RFE/RL que les réunions ont eu lieu le 1er novembre. D’autres entretiens de ce type auront lieu dans les mois à venir, a déclaré Rubinian sans donner de date.

On ne sait toujours pas quand l’accord frontalier provisoire conclu par les deux parties sera mis en œuvre. Erdogan et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont discuté de cette question lors de leur toute première rencontre à Prague, le 6 octobre.

Depuis des décennies, Ankara conditionne la normalisation des relations turco-arméniennes à un accord de paix arméno-azerbaïdjanais acceptable pour l’Azerbaïdjan. Les dirigeants turcs n’ont cessé de réaffirmer cette condition préalable depuis le début des pourparlers de normalisation avec Erevan en janvier de cette année.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré le 17 octobre que l’Arménie devait également accepter d’ouvrir un corridor terrestre extraterritorial reliant l’Azerbaïdjan à son exclave de Nakhitchevan. Erevan a rejeté cette demande.

