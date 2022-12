L’Armenian National Committee of America (ANCA) appelle le Congrès américain à allouer 50 millions de dollars d’aide à l’Artsakh

The Armenian National Committee of America (ANCA) appelle les législateurs américains à inclure le programme d’aide de 50 millions de dollars pour l’Artsakh dans le programme de dépenses de fin d’année en cours de discussion.

Dans une lettre adressée au président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Bob Menendez, le président de l’ANCA, Raffi Hambaryan, l’a remercié au nom de la communauté arménienne américaine et des partenaires de la coalition pour la récente audition sur la politique américaine dans le Caucase.

Lors de l’audience, Bob Menendez a qualifié d’inacceptable le soutien militaire de Washington à l’Azerbaïdjan et le fait de ne pas envoyer d’aide aux Arméniens d’Artsakh.

La lettre à Bob Menendez, président de la commission sénatoriale des relations étrangères, indique également ce qui suit. « Comme cela a été douloureusement apparent lors de votre audition, l’implication actuelle des États-Unis dans la région est dirigée par l’Azerbaïdjan riche en pétrole, une dictature corrompue que l’administration Biden a laissée dicter la politique américaine. »

Raffi Hambaryan a souligné dans sa lettre au co-président fondateur du Comité arménien du Congrès, Frank Pallone. "Comme vous le savez, l’administration Biden, ainsi que l’administration Trump dans le passé, sous la pression de l’Azerbaïdjan, ont mené une politique imprudente et irresponsable de blocage de l’aide humanitaire américaine à l’Artsakh, malgré son grave besoin là-bas, ainsi que le large soutien bipartisan dont ce programme d’aide bénéficie dans les deux chambres du Congrès. Renverser le veto de l’Azerbaïdjan contre l’aide américaine à l’Artsakh est une priorité législative pour l’ANCA et nos partenaires de la communauté et de la coalition. »

En septembre, la députée Frank Pallone et la députée du Nevada Dina Titus, avec le soutien de plus de 45 membres du Congrès, ont lancé un appel au secrétaire d’État américain Antony Blinken et à l’administratrice de l’USAID Samantha Power, appelant à « une action immédiate pour engager des ressources importantes » pour soutenir l’armée arménienne et population de l’Artsakh. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan